Murcia se prepara para celebrar el Bando: calles cortadas y prevención de robos en viviendas

Murcia ya festeja las Fiestas de Primavera y se prepara para vivir su día grande. Las barracas encendieron los fogones el domingo y la cantera del Bando desfiló este lunes por las calles de la ciudad, justo antes de la tradicional ofrenda floral a la Virgen de la Fuensanta, en la antesala del Bando de la Huerta.

La jornada arrancará a las 10 horas con la tradicional Misa Huertana ante la Virgen de la Fuensanta cantada por el coro y rondalla ‘San Basilio el Grande' de la Peña La Parra y su posterior procesión. Por la tarde, a las 17 horas será el turno del desfile del Bando de la Huerta, con más de 80 carrozas, una de ellas de estilo clásico que será tirada por caballos.

Y, como es habitual, el Ayuntamiento de Murcia ha diseñado un dispositivo especial de seguridad y tráfico que contará con más de 500 agentes de Policía Local para supervisar el desfile, los cortes de tráfico y las salidas de emergencia.

Además, se reforzará la presencia policial en zonas de gran afluencia como la plaza de Santa Catalina, la plaza de las Flores, la avenida Alfonso X el Sabio y el recinto de La Fica, donde se celebra la propuesta juvenil del Bando de la Huerta: la repanocha.

Cortes de tráfico

Desde primeras horas de la mañana se producirán cortes de tráfico relevantes. La avenida San Juan de la Cruz quedará cerrada al tráfico desde las 07:00 horas en el tramo comprendido hasta calle Jorge Manrique, así como la calle Vicente Alexandre hasta Monte Carmelo, para la concentración de carrozas y participantes.

Posteriormente, se irá cerrando de forma progresiva el recorrido del desfile, desde la salida en avenida San Juan de la Cruz hasta su finalización en Plaza Circular, tramo que quedará completamente cortado en torno a las 16:00 horas.

En total, se establecerán 26 puntos de corte que impedirán el acceso de vehículos al recorrido del desfile, y se habilitarán itinerarios alternativos.

En la zona sur se recomienda el uso de Ronda Oeste y Ronda Sur, así como vías como avenida Reino de Murcia, Miguel Induráin y avenida de los Dolores.

En la zona norte se mantendrá la conexión este-oeste a través de Ronda de Levante, Plaza Circular, avenida Primo de Rivera y Ronda Norte, habilitándose además un carril reversible en Plaza Circular antes de la llegada del desfile.

En la fase final, los desvíos se canalizarán por avenida Don Juan de Borbón, Abenarabi, Juan Carlos I, avenida de los Pinos, Miguel de Cervantes y Ronda Oeste.

El dispositivo contempla también la habilitación de 15 salidas de emergencia distribuidas a lo largo del recorrido, en puntos como Torre de Romo, calle Princesa, plaza Martínez Tornel, Gran Vía, plaza Fuensanta y Plaza Circular.

En el desfile participarán unidades como el equipo de caballería y el grupo de motoristas, así como unidades de intervención rápida en zonas de difícil acceso, con ocho dotaciones motorizadas y cinco vehículos de apoyo.

De forma complementaria, se realizarán controles sobre la instalación de barras autorizadas, la venta ambulante y el cumplimiento de ordenanzas municipales.

Prevención de robos en viviendas

Por su parte, la Policía Nacional realizará durante el día del Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina un dispositivo especial de prevención de robos en viviendas en todo el municipio.

El portavoz de prensa de la Policía Nacional, Diego Seral, explicó en un video que en esta época de buen tiempo son habituales los robos en vivienda cometidos mediante la técnica del escalo, en los que el delincuente accede a las viviendas a través de ventanas, terrazas o patios interiores.

Para evitarlo, recomiendan que la puerta principal esté siempre completamente cerrada con doble vuelta de llave, así como los accesos desde terrazas, patios o garajes.

En el caso de que la vivienda esté en una planta baja, o primera planta, se deben cerrar completamente las ventanas e incluso bajar las persianas si no va a haber nadie en su interior.

Y, en caso de sufrir un robo, se debe llamar a la Policía Nacional al 091 y no tocar nada. La policía científica acudirá al domicilio y realizará una completa inspección en búsqueda de indicios y huellas.

Salud

Por otro lado, la Consejería de Salud se encarga del dispositivo especial de emergencias que, durante la jornada del Bando, atiende sobre todo intoxicaciones etílicas, heridas, síncopes, lipotimias y traumatismos, señala la Comunidad en un comunicado.

El pasado año fueron atendidas 368 personas, 198 de ellas a causa de intoxicaciones etílicas, y 41 requirieron trasladados a los hospitales del Servicio Murciano de Salud.

Así, el Jardín del Malecón albergará un hospital de campaña con personal de enfermería, médico y técnicos en emergencias sanitarias, y también habrá un puesto sanitario dentro del patio de la Merced.

El Jardín del Malecón albergará un hospital de campaña

Por otra parte, se dispondrá de dos Unidades Medicalizadas de Emergencias, integradas por médico, enfermero y técnico en emergencias, así como de un vehículo de intervención rápida, dotado con enfermero y técnico de emergencias sanitarias, que estará también preparado para llegar hasta lugares de difícil acceso y prestar la atención sanitaria in situ.

Por último, el Centro Coordinador de Urgencias se refuerza con un médico coordinador, un enfermero y un técnico en emergencias sanitarias. El enfermero coordinador del centro, designado en exclusiva para este evento, será el encargado, bajo la supervisión del coordinador médico jefe de la guardia, de la gestión de todas las incidencias relacionadas con el Bando de la Huerta.

Limpieza

Por otro lado, se refuerzan los trabajos para eliminar los malos olores durante las Fiestas de Primavera con un triple tratamiento enzimático avalado por la UMU que destruye la materia orgánica y perfuma con azahar aseos, calles y contenedores.

El Ayuntamiento de Murcia, en colaboración con la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria, PreZero, realizó este lunes una demostración práctica del nuevo tratamiento en la Plaza del Romea.

En cuanto al dispositivo de limpieza, arrancará a primera hora de la mañana con la puesta a punto de cada unidad y la pulverización interior del producto enzimático, que actuará sobre los restos orgánicos de forma continuada. Adicionalmente, este producto se aplicará en la zona perimetral de cada instalación sanitaria.

Durante el transcurso del día, se realizarán varios mantenimientos complementarios: en el interior, se utilizará el producto encapsulador que neutraliza los olores del orín, y en el exterior, el producto odorizante con aroma a azahar contribuirá a crear un ambiente más agradable.

Aunque el blindaje contra los olores no se limitará a las instalaciones sanitarias, pues el odorizante se aplicará también en la limpieza de las calles con mayor concentración de personas y en zonas de contenedores.