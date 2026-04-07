El obispo pide "que se detengan las guerras" durante la misa huertana

Los primeros rayos de sol de la mañana iluminaban la Plaza del Cardenal Belluga, presidida por la imponente fachada de la Catedral. Parecían presagiar un día soleado y de temperatura ideal para disfrutar de Murcia en la calle, como procede, y más después de una Semana Santa en la que el tradicional y agorero pronóstico de lluvias se quedó simplemente en un mal augurio.

Pero no todo lo vivido esta mañana ha sido un eco de estos últimos días de recogimiento. A la sobriedad de la cuaresma responde este martes la capital del Segura con una celebración pagana de la explosión de la primavera, el Bando de la Huerta; aunque, eso sí, con la bendición de José Manuel Lorca Planes, el obispo al frente de la Diócesis de Cartagena. Ataviado con una sotana de color claro y rodeado de sacerdotes, el máximo representante de la Iglesia en la Región recibió a autoridades y vecinos en la emblemática plaza, y lo hizo sobre el escenario y junto a la murciana más ilustre: la Virgen de La Fuensanta.

Sin embargo, el primero en llevarse los aplausos de la multitud allí congregada fue el alcalde de la ciudad, José Ballesta, que no faltó al día más importante del calendario para miles de murcianos. No hizo declaraciones, como tampoco el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras -quien no se separó del primer edil-; sí se detuvo ante la prensa el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, acompañado por los también socialistas María González Veracruz y Ginés Ruiz Maciá. El representante del Gobierno central en la Región confesó ser este un Bando especial para él al poder disfrutarlo junto a su pareja con su hijo, de apenas dos años, y que, pese a su corta edad, ayer vivió este día vestido de huertano.

También despertaron la simpatía de una Plaza de Belluga abarrotada los miembros del Coro y Rondalla 'San Basilio el Grande', de la peña La Parra. Porque, aunque se trataba de un acto de carácter religioso, el Bando mantuvo incluso frente a la Catedral y en presencia de la máxima autoridad eclesiástica de la Región su carácter huertano, pues la misa fue cantada y celebrada entre jotas y aguilandos. Muchos de estos sones, eso sí, estuvieron dedicados a la Fuensanta, patrona de Murcia, que, vestida con un manto verde y dorado, presidió la ceremonia sobre un escenario dispuesto para la ocasión y bajo un arco de flores violetas y amarillas. Como es habitual, ante su salida del templo, 'La Morenica' no tardó en escuchar los primeros vítores de los feligreses.

Sermón breve pero contundente

Bajo la atenta mirada de la virgen -que bajó en romería desde su santuario a finales del pasado mes de febrero-, monseñor Lorca Planes ofreció un sermón breve en el que, no obstante, le dio tiempo a citar a Gustavo Adolfo Bécquer: Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. ¡Todo sucederá! Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Con estas palabras, el obispo llamó a "dejar atrás las penas y las soledades, los dolores y los sufrimientos, porque hoy triunfa el amor".

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Lo hizo, también, en un contexto geopolítico complicado y marcado por la escalada bélica en Oriente Medio. En este sentido, Lorca Planes se mostró permeable a las noticias e imágenes que nos llegan desde territorios como Irán y Palestina -aunque sin mencionarlo- y pidió a la Virgen "para que se detengan las guerras, las muertes causadas por las violencias. Para que se apaguen los ruidos de las bombas de las enemistades y los odios, de las palabras que son capaces de destrozar y romper la unidad", añadió. "Paz, señor, paz. Paz porque con las guerras perdemos todos y no se consigue nada", concluyó el religioso.