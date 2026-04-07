El desfile del Bando de la Huerta 175 aniversario y mucho más: Este es el programa de hoy para las Fiestas de Primavera del 2026

Este martes es el día grande; es el Bando de la Huerta. Murcia acoge con muchas ganas uno de los días más especiales a lo largo del año en la capital regional. Las expectativas están disparadas tras un lunes en el que el Bando Infantil batió récords en cuanto a las cifras de carrozas y al número de asistentes.

El desfile dejó imágenes cargadas de alegría y folclore en las principales calles de Murcia. A pesar de que las temperaturas estuvieron por encima de los treinta grados, los pequeños exhibieron con orgullo los trajes tradicionales —no sin alguna queja—, demostrando que las Fiestas de Primavera están más vivas que nunca.

Las mejoires imágenes del Bando Infantil / Juan Carlos Caval

Cuando acabó esta marcha dedicada a los más jóvenes, muchos se sumaron a la ofrenda floral a la Virgen de la Fuensanta, que marcó el inicio de la celebración.

Más allá del desfile del 175 aniversario, el Ayuntamiento tiene planificadas para este martes varias actividades a lo largo del día en relación con las Fiestas de Primavera, y como no queremos que te pierdas nada, te dejamos una lista con todas ellas:

10 h. Misa huertana ante la Virgen de la Fuensanta. Cantada por el coro y rondalla “San Basilio el Grande” de la peña La Parra Procesión. Recorrido: Plaza del Cardenal Belluga, Apóstoles, Isidoro de la Cierva, Alejandro Seiquer, Plaza Santo Domingo, Trapería, Hernández Amores, Escultor Salzillo, Plaza Belluga.

Cantada por el coro y rondalla “San Basilio el Grande” de la peña La Parra Procesión. Recorrido: Plaza del Cardenal Belluga, Apóstoles, Isidoro de la Cierva, Alejandro Seiquer, Plaza Santo Domingo, Trapería, Hernández Amores, Escultor Salzillo, Plaza Belluga. De 11 a 21 h . La Repanocha. Zona para jóvenes. Foodtrucks, Djs. Acceso libre hasta completar aforo. . Recinto de la FICA.

. Foodtrucks, Djs. Acceso libre hasta completar aforo. Recinto de la FICA. 12 h . Murciinsectos. Taller Infantil: ‘La Huerta mola mogollón’. Acceso libre. Plaza de la Glorieta de España. Zona del Martillo.

. ‘La Huerta mola mogollón’. Acceso libre. Plaza de la Glorieta de España. Zona del Martillo. 13 h . Gran Tronaera Aérea, con fuegos artificiales. Avda. Teniente Flomesta.

. Avda. Teniente Flomesta. 15 h . Concierto en Sala Spectrum.Con los grupos Bore + DJ Oso+ Canutero + 777Faders + Create Nightmares + Joseleee DJ + R DJ + DR. Xanga vs Sema. Precio: 7 €

. en Sala Spectrum.Con los grupos Bore + DJ Oso+ Canutero + 777Faders + Create Nightmares + Joseleee DJ + R DJ + DR. Xanga vs Sema. Precio: 7 € 17 h . Desfile del Bando de la Huerta 175 aniversario. Itinerario: Plaza González Conde, C/ Sacerdotes Hnos. Cerón, C/ Princesa, Puente Nuevo, Plaza Cruz Roja, Ada. Teniente Flomesta, Gran Vía Esc. Salzillo, Pza. Fuensanta, Avda. Constitución, Pza. Circular.

. Itinerario: Plaza González Conde, C/ Sacerdotes Hnos. Cerón, C/ Princesa, Puente Nuevo, Plaza Cruz Roja, Ada. Teniente Flomesta, Gran Vía Esc. Salzillo, Pza. Fuensanta, Avda. Constitución, Pza. Circular. 22 h. Micro libre. Acceso libre. La Puerta Falsa.

Exposiciones y actividades permanentes

Centro de Arte Contemporáneo Cárcel Vieja. Fase II

Exposición de Jaume Plensa ‘Materia Interior’.

Palacio Almudí

‘Detrás de esa montaña hay otra’. Exposición colectiva de autores contemporáneos de la Región y vinculados a ella.

Hasta el día 10 de mayo.

Museo de la Ciudad

Photocall Huertano: ‘A retratarse tocan, en el rincón del tinajero’.

Del 5 al 12 de abril.

‘África Lozano. Esculturas y cerámicas’.

Hasta el 26 de abril.

‘Entre procesiones y acequias’. Obras de Andrés Ruiz Navarro.

Hasta el 5 de abril.

Salón de actos.

Museo Hidráulico Molinos del Río

‘From Inside China’. Exposición fotográfica de Pilar Morales.

Hasta el 25 de abril.

Museo de la Ciencia y el Agua

‘Marte: La conquista de un sueño’. Exposición temporal.

Actividades en el Planetario.

Museo Ramón Gaya

‘Ramón Gaya. El Acuarelista sentado’ (Sala Temporal)

‘Solana. Grabados’ (Sala Eduardo Rosales)

‘Ramón Gaya: Mujeres’ (Sala Velázquez)

‘Ramón Gaya. Dibujos’ (Sala María Zambrano)

‘Ramón Gaya. Amigos’ (Sala Isabel Verdejo)

‘Nostalgia Cubista’ (Sala Casa-Estudio, 2ª planta)

‘Casa-Estudio de Ramón Gaya. Recreación’ (2.ª planta)

Colección permanente (1ª y 2ª planta)

Museo Casa del Belén

‘El ocaso de los gigantes: Una mirada a las casas torre del municipio de Murcia’.

Hasta el 31 de julio.

‘Nostalgia Napolitana. Dioramas de Manuel Fuentes’.

Hasta el 31 de julio.

Pieza destacada: ‘Natividad’, de Obdulia Acebedo.

Hasta el 25 de abril.

Museo Belén Móvil de Casillas

‘Casillas en las acuarelas’, de Fulgencio Saura Mira.

Hasta el 31 de julio.

Centro de Artesanía de Murcia

I Jornadas Bando de la Huerta.

Talleres, indumentaria, exposiciones.

Inscripción por orden de llegada.

Hasta el 24 de abril.

Terra Natura

Actividades Primavera (12 a 16 h.; día 7 de 11 a 14 h.):

Manualidades flores y pintacaras (28 marzo–5 abril)

Actividades huertanas y juegos (6–12 abril)

Entradas en taquilla o web.

Otras actividades permanentes