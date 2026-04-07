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Fiestas de Primavera 2026
El Bando de la Huerta 175 aniversario en directo
No te pierdas los momentos más destacados de la fiesta
"El mejor día del año" para los murcianos ya ha arrancado. Ya está con nosotros el Bando de la Huerta 175 aniversario; hoy se celebra el origen de esta tradicional festividad de la ciudad de Murcia.
En este directo recogeremos los momentos más destacados del desfile y la fiesta. Recuerda que puedes consultar en nuestra web las crónicas y noticias del día, así como el resto de la actualidad.
José Arrondo
¡Arranca el desfile!
La Policía Local de Murcia da el pistoletazo de salida al desfile del aniversario, previamente han cerrado algunas de las calles y han recordado a la ciudadanía mantener la prudencia y respetar las normas en todo momento.
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