El Bando de la Huerta 175 aniversario en directo

"El mejor día del año" para los murcianos ya ha arrancado. Ya está con nosotros el Bando de la Huerta 175 aniversario; hoy se celebra el origen de esta tradicional festividad de la ciudad de Murcia.

En este directo recogeremos los momentos más destacados del desfile y la fiesta. Recuerda que puedes consultar en nuestra web las crónicas y noticias del día, así como el resto de la actualidad.