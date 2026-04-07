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Fiestas de Primavera 2026

El Bando de la Huerta 175 aniversario en directo

No te pierdas los momentos más destacados de la fiesta

Un grupo de personas con los trajes tradicionales de Murcia.

Un grupo de personas con los trajes tradicionales de Murcia. / L. O.

La Opinión

La Opinión

"El mejor día del año" para los murcianos ya ha arrancado. Ya está con nosotros el Bando de la Huerta 175 aniversario; hoy se celebra el origen de esta tradicional festividad de la ciudad de Murcia.

En este directo recogeremos los momentos más destacados del desfile y la fiesta. Recuerda que puedes consultar en nuestra web las crónicas y noticias del día, así como el resto de la actualidad.

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El Bando de la Huerta 175 aniversario en directo

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