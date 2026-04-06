¿Qué tiendas y supermercados abren en Murcia el día del Bando de la Huerta?

Las Fiestas de Primavera ya están en marcha en Murcia y este martes 7 de abril tiene lugar una de las jornadas más señaladas del programa: el Bando de la Huerta. Al ser un día festivo en la capital murciana, los horarios de apertura de tiendas y supermercados pueden sufrir cambios, por lo que es recomendable revisarlos antes de salir de compras.

Tiendas y supermercados abiertos el Bando de la Huerta en Murcia

El 7 de abril, día en el que se celebra el Bando de la Huerta, es uno de los festivos locales del municipio de Murcia, así que la gran mayoría de comercios cerrarán sus puertas.

Las tiendas de los centros comerciales Nueva Condomina, Thader, Atalayas y La Noria Outlet echarán la persiana durante el Bando de la Huerta, aunque abrirán los restaurantes y zonas de ocio como los cines.

Otros establecimientos como El Corte Inglés, Ikea, Leroy Merlin o Media Markt también permanecerán cerrados este martes 7 de abril en la capital murciana.

Una señora compra en un supermercado / ELISENDA PONS

En cuanto al horario de los supermercados durante el festivo en Murcia, Mercadona, como es habitual en días no laborables, no recibirá clientes.

La cadena de supermercados Carrefour no abrirá, a excepción de sus establecimientos Express que sí ofrecerán servicio.

Otros supermercados como Lidl, Carrefour, Aldi, Alcampo, Consum o Dia tampoco abrirán, aunque puede haber algunas excepciones. Por ello, lo mejor es consultar la página web de cada establecimiento para comprobar con exactitud si el súper más cercano abre.

Festivo solo en algunos municipios

Cabe recordar que estas modificaciones en los horarios de tiendas y supermercados solo afectan a los municipios de Murcia, Abarán y Las Torres de Cotillas, ya que en el resto de localidades de la Región de Murcia este martes 7 de abril es una jornada laboral que se desarrolla con normalidad.