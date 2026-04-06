El Sindicato Unificado de Policía exige el reconocimiento de dos agentes por detener fuera de servicio a un individuo en búsqueda y captura desde hace dos años

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) exige el reconocimiento a dos policías nacionales por detener fuera de servicio a un sujeto que se encontraba, desde hace dos años, en búsqueda y captura por la comisión de presuntos delitos de violencia de género. Comunican que para estos agentes se propondrá la Medalla al Mérito Policial del Ayuntamiento de Abarán.

Según las informaciones del SUP, ofrecidas a través de una nota de prensa, los miembros del cuerpo se encontraban fuera de servicio cuando localizaron, interceptaron y pusieron a disposición policial al mencionado individuo.

El sindicato explica que el origen de los hechos tuvo lugar hace aproximadamente un mes, cuando el autor de los presuntos delitos logró escapar del lugar y evitar su detención. Asimismo, comentan que cuando fue identificado, se comprobó en las bases policiales que tenía en vigor varias requisitorias judiciales emitidas por distintos órganos.

A raíz de ello, los agentes iniciaron una serie de gestiones y labores de seguimiento, algunas estando fuera de servicio, que permitieron finalmente su localización en la localidad de Abarán. En la tarde de ayer, tras recibir información concreta sobre su paradero, procedieron a su identificación en vía pública, logrando su interceptación y reducción sin incidentes, en una actuación que definen como "rápida, proporcional y eficaz".

Después de detener al sujeto, llamaron a la Policía, que se hizo cargo del detenido, verificando las requisitorias en vigor y procediendo a su detención formal. Desde el sindicato recuerdan que esta intervención se ajusta a la normativa vigente, la cual establece la obligación de los agentes de detener a quienes tengan requisitorias judiciales en vigor.

Respaldo institucional

Más allá del reconocimiento, el grupo sindical considera que esta actuación debe ir acompañada de un "respaldo institucional por parte del Cuerpo Nacional de Policía". Asimismo, piden que se conceda formalmente una distinción oficial "acorde a la relevancia de los hechos". Exponen como motivos el trabajo fuera de servicio, la localización de un individuo en búsqueda y captura y la coordinación con los compañeros del cuerpo.

También aprovechan este hecho para recordar que "este nivel de implicación" debe tener una respuesta clara por parte de la Administración, no solo en forma de reconocimiento, sino también en la mejora de las condiciones profesionales y la protección jurídica de los agentes.