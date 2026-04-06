Restricciones parciales para el tráfico en Murcia esta semana por las obras de Red Eléctrica

Las obras para tender una línea de alta tensión a lo largo de todo el municipio de Murcia, desde Ronda Sur hasta Espinardo, arrancan en Ronda Sur y esta semana se prevén restricciones parciales para el tráfico en dos tramos, aunque en ambos casos quedará un carril libre para el tráfico rodado, detallaron fuentes de Red Eléctrica a esta redacción.

El objetivo de la línea de alta tención, infraestructura de 11,2 kilómetros, será conectar de forma soterrada una nueva subestación eléctrica en Espinardo con las ya existentes en Patiño y El Palmar, trabajos que cuentan con una inversión de 55 millones de euros de Red Eléctrica para garantizar el suministro eléctrico necesario para el desarrollo del municipio.

La nueva subestación eléctrica estará a punto en el último trimestre de 2027, según la previsión. Aunque las actuaciones que más afectarán al tráfico y al ciudadano se concentrarán en los primeros meses de trabajo, es decir, desde marzo hasta noviembre de este año, a lo largo de 37 semanas.

Próximas actuaciones

Los trabajos de Red Eléctrica arrancan en Ronda Sur en dirección a la rotonda de la Fuensanta a partir de este lunes, 6 de abril, con restricciones parciales al tráfico, aunque quedará un carril libre para la circulación del tráfico rodado.

Del mismo modo, el próximo miércoles, 8 de abril, iniciarán las obras en la avenida de los Dolores, desde la rotonda Mapfre hacia la rotonda los Dolores (avenida de los Dolores con avenida Región Murciana), tramo en el que también habrá estricciones parciales, aunque quedará un carril libre para el tráfico rodado.