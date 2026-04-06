Cortes de tráfico, cambios en las línes de bus y paradas alternativas en Murcia este lunes 6 de abril por las fiestas

El Ayuntamiento de Murcia ha informado de los cambios en el transporte público con motivo de los cortes de tráfico que se llevarán a cabo este lunes 6 de abril, a partir de las 15.00 horas, en Gran Vía, dentro del dispositivo previsto por el Bando de la Huerta Infantil y la Ofrenda de Flores a la Virgen de la Fuensanta, dentro de la programación de las Fiestas de Primavera.

Según la información difundida por el Consistorio, cuando se produzcan cortes de tráfico en Gran Vía, Glorieta, Plaza Camachos y Alameda de Colón, las líneas afectadas modificarán sus recorridos y utilizarán paradas alternativas, mientras que otras quedarán sin servicio de forma temporal.

En concreto, las líneas C1 y C2 modificarán su itinerario cuando se vean afectadas por el corte en Puente de los Peligros y Teniente Flomesta. En ese caso, circularán desde Plaza González Conde y Juan de la Cierva por Ronda Oeste.

La línea R12 también verá alterado su recorrido cuando le afecte el corte en Teniente Flomesta, de modo que llegará hasta Cruz Roja.

En el caso de la línea R14, la modificación prevista indica que, al salir de la calle Olma, girará a la izquierda hacia Ronda Norte hasta Plaza Circular, por lo que se suprime el recorrido Gran Vía-Correos-La Merced-Plaza Circular.

La línea R17 presenta dos indicaciones en la información municipal. Por un lado, cuando le afecte el corte en Teniente Flomesta y Puente de los Peligros, circulará desde Reina Sofía, cruzando Puente Hospital, por la orilla del río, hasta la calle Princesa. Por otro, se señala también que, desde Obispo Frutos, circulará por Rector Lostau o Puerta Nueva, dependiendo del corte al tráfico, hasta Ronda de Levante y desde allí a Plaza Circular.

Por su parte, las líneas C5 y R20 permanecerán sin servicio desde el corte de Gran Vía hasta que se restablezca el paso por dicha vía.

La línea R80 también modificará su recorrido. Cuando se vea afectada por su recorrido por Gran Vía y Teniente Flomesta, llegará hasta Cruz Roja. Además, cuando le afecte el corte en calle Ceballos y Alejandro Séiquer, circulará desde Santiago el Mayor a Cruz Roja o Glorieta de España, y viceversa.

Mapa con los cambios en el transporte público en Murcia / A.M.

Junto a estos cambios de recorrido, el Ayuntamiento ha detallado las paradas alternativas habilitadas. En Plaza Circular se establecen para las líneas 31, Los Rectores, y 50, Cabezo de Torres/Algezares. En Cruz Roja estarán disponibles para las líneas 21, Beniel-La Basca; 30, Los Ramos-Zeneta; 31, Los Rectores/Alquerías-El Raal-Beniel; 37, El Bojar; y 62, Rincón de Seca/Casillas-Orilla del Azarbe.

En Espinosa se habilitan paradas alternativas para las líneas 1, Era Alta-San Ginés; 6, La Alberca; 26 y Tranvibús, El Palmar; 28, Sangonera La Verde; 29, Patiño-Santo Ángel-La Alberca; 44, Alcantarilla; 62, Rincón de Seca/Casillas-Orilla del Azarbe; y 91, Javalí Nuevo-Sangonera la Seca.

Asimismo, en Cárcel Vieja habrá parada alternativa para la línea 44, Espinardo/Alcantarilla; en Cajamurcia para la línea 31, Alquerías-El Raal-Beniel; en Malecón para la línea 72, Corvera-Valladolises-Lobosillo-Los Conesas; y en Torre de Romo para la línea 50, Cabezo de Torres/Algezares.

El plano difundido por el Ayuntamiento precisa además que los puntos señalados en amarillo corresponden a paradas alternativas, los marcados en rojo a paradas anuladas y la línea roja al corte de tráfico.