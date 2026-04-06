El Concurso Nacional de Michirones y la inauguración de los espacios sardineros: Este es el programa de hoy para las Fiestas de Primavera del 2026

Una vez inauguradas las barracas y acabada la Semana Santa se puede dar paso de forma definitiva a las Fiestas de Primavera. No es ningún secreto que durante estos siete días Murcia es la envidia de la mayor parte de la Región y de España; mientras algunos se ponen la mochila a la espalda para ir a trabajar, en la capital se hace una oda a la felicidad en forma de platos típicos de la cultura huertana, desfiles con carrozas y muy buen ambiente.

Oficialmente se inauguraron el pasado domingo con las Reinas de la Huerta y sus Cortes de Honor en el Entorno Huertano de Santiago y Zaraíche, tal y como indicó el Ejecutivo municipal a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Para que no te pierdas nada, te dejamos en esta noticia el itinerario con todas las actividades planificadas por el Ayuntamiento de Murcia para este lunes 6 de abril en el marco de las Fiestas de Primavera del año 2026.

Ofrenda en el Monumento a la Huerta de las Reinas de la Huerta de Murcia , Ángela Muñoz (Mayor) y Leonor Antón (infantil). A las 10.30 en Jardín del Salitre.

, Ángela Muñoz (Mayor) y Leonor Antón (infantil). A las 10.30 en Jardín del Salitre. IV Concurso Nacional de Michirones . Presentación de los platos participantes. Degustación. De 10 a 15 horas en la Plaza Fotógrafo Verdú (Plaza de la Paja).

. Presentación de los platos participantes. Degustación. De 10 a 15 horas en la Plaza Fotógrafo Verdú (Plaza de la Paja). Recepción oficial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a las Reinas de la Huerta de Murcia y sus Cortes de Honor. A las 11.00 h en el Palacio San Esteban

y sus Cortes de Honor. A las 11.00 h en el Palacio San Esteban Primavera en Familia. A las 11.30 horas en la Glorieta de España. Esta actividad incluirá: Taller manualidades huertanas: creación de bonitas postales artesanales inspiradas en el Bando de la Huerta; taller de bolos huertanos, juego deportivo de la huerta de Murcia desde hace siglos; cuentos y relatos en panocho, con motivo del 175 aniversario del Bando de la Huerta y Bando Panocho; taller de toques de Jota de Murcia con castañuelas y postizas; plantación de árboles y plantas en familia.

A las 11.30 horas en la Glorieta de España. Esta actividad incluirá: Taller manualidades huertanas: creación de bonitas postales artesanales inspiradas en el Bando de la Huerta; taller de bolos huertanos, juego deportivo de la huerta de Murcia desde hace siglos; cuentos y relatos en panocho, con motivo del 175 aniversario del Bando de la Huerta y Bando Panocho; taller de toques de Jota de Murcia con castañuelas y postizas; plantación de árboles y plantas en familia. Recepción oficial del Ayuntamiento de Murcia a las Reinas de la Huerta , Cortes de honor y delegaciones invitadas lectura del bando anunciador del Bando de la Huerta. A las 12.30 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia.

, Cortes de honor y delegaciones invitadas lectura del bando anunciador del Bando de la Huerta. A las 12.30 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia. Murciinsectos. Taller Infantil: ‘Amar a la Naturaleza’. Acceso libre. A las 16.30 horas en la Plaza de la Glorieta de España --en la zona del Martillo--.

‘Amar a la Naturaleza’. Acceso libre. A las 16.30 horas en la Plaza de la Glorieta de España --en la zona del Martillo--. Desfile del Bando de la Huerta infantil. Empezará sobre las 17 h; el itinerario será el siguiente: Avda. Gutiérrez Mellado, Avda. Alfonso X el Sabio, Pza. Sto. Domingo, C/ Alejandro Séiquer, Pza. Cetina, C/ Isidoro de la Cierva, Ceballos, Teniente Flomesta, Martínez Tornel.

Empezará sobre las 17 h; el itinerario será el siguiente: Avda. Gutiérrez Mellado, Avda. Alfonso X el Sabio, Pza. Sto. Domingo, C/ Alejandro Séiquer, Pza. Cetina, C/ Isidoro de la Cierva, Ceballos, Teniente Flomesta, Martínez Tornel. Primavera en Familia. Volverá a las 17.30 horas, también en la Glorieta. Las actividades serán : Manualidades de primavera: creación de un original cuadro floral para llenar de primavera nuestro hogar; trovo y rap: versos de ayer y hoy. Emilio del Carmelo y Tolo Ortógrafo; divertido trivial sobre la cultura murciana; pintacaras floral ¡arte floral en tu piel!; plantación de árboles y plantas en familia.

Volverá a las 17.30 horas, también en la Glorieta. Las actividades serán Manualidades de primavera: creación de un original cuadro floral para llenar de primavera nuestro hogar; trovo y rap: versos de ayer y hoy. Emilio del Carmelo y Tolo Ortógrafo; divertido trivial sobre la cultura murciana; pintacaras floral ¡arte floral en tu piel!; plantación de árboles y plantas en familia. Ofrenda floral a la Virgen de la Fuensanta. A las 17.30 horas y el itinerario es el siguiente: Plaza de Camachos, Avda. Canalejas, Puente Viejo, Martínez Tornel, Glorieta de España, Arenal, Plaza de Belluga. Al acabar, habrá fuegos artificiales desde la terraza del edificio Moneo

A las 17.30 horas y el itinerario es el Plaza de Camachos, Avda. Canalejas, Puente Viejo, Martínez Tornel, Glorieta de España, Arenal, Plaza de Belluga. Al acabar, habrá fuegos artificiales desde la terraza del edificio Moneo Murciinsectos. Taller Infantil : ‘Hakuna Matata’. Acceso libre. A las 18 h en la Plaza de la Glorieta de España --zona del Martillo--

: ‘Hakuna Matata’. Acceso libre. A las 18 h en la Plaza de la Glorieta de España --zona del Martillo-- Inauguración de los Espacios Sardineros. A las 19h en Calle Basabé, Plaza de Europa y Jardín de la Constitución.

A las 19h en Calle Basabé, Plaza de Europa y Jardín de la Constitución. Concierto Primavera Sardinera Fest con Modestia Aparte y Alvama Ice y Artista Sorpresa. Dj´s: Dlpin, Lax y Posho. Entradas en www.compralaentrada.com. En el Cuartel de Artillería las 19 horas.

con Modestia Aparte y Alvama Ice y Artista Sorpresa. Dj´s: Dlpin, Lax y Posho. Entradas en www.compralaentrada.com. En el Cuartel de Artillería las 19 horas. Concierto de Louie Fontaine Band . Precio: 10€. En la Sala Spectrum a las 21.00.

. Precio: 10€. En la Sala Spectrum a las 21.00. Gran gala inaugural del XXXVII Certamen Internacional de Tunas ‘Costa Cálida’ . Pregón y Acto de Investidura del ‘Gran Maestre’. Presentación de la ‘Madrina’ del certamen. Actuación de la Tuna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia y homenaje póstumo al Trío Las Vegas. A las 21.00 en el Teatro Romea.

. Pregón y Acto de Investidura del ‘Gran Maestre’. Presentación de la ‘Madrina’ del certamen. Actuación de la Tuna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia y homenaje póstumo al Trío Las Vegas. A las 21.00 en el Teatro Romea. La tradición a través de las Cuadrillas, Hermandades y Peñas Huertanas. Actuación de la Cuadrilla de Patiño y amigos. En la Plaza de San Antolín a las 22.00 horas.

Exposiciones y actividades permanentes

Centro de Arte Contemporáneo Cárcel Vieja. Fase II

Exposición de Jaume Plensa ‘Materia Interior’.

Palacio Almudí

‘Detrás de esa montaña hay otra’. Exposición colectiva de autores contemporáneos de la Región y vinculados a ella.

Hasta el día 10 de mayo.

Museo de la Ciudad

Photocall Huertano: ‘A retratarse tocan, en el rincón del tinajero’.

Del 5 al 12 de abril.

‘África Lozano. Esculturas y cerámicas’.

Hasta el 26 de abril.

‘Entre procesiones y acequias’. Obras de Andrés Ruiz Navarro.

Hasta el 5 de abril.

Salón de actos.

Museo Hidráulico Molinos del Río

‘From Inside China’. Exposición fotográfica de Pilar Morales.

Hasta el 25 de abril.

Museo de la Ciencia y el Agua

‘Marte: La conquista de un sueño’. Exposición temporal.

Actividades en el Planetario.

Museo Ramón Gaya

‘Ramón Gaya. El Acuarelista sentado’ (Sala Temporal)

‘Solana. Grabados’ (Sala Eduardo Rosales)

‘Ramón Gaya: Mujeres’ (Sala Velázquez)

‘Ramón Gaya. Dibujos’ (Sala María Zambrano)

‘Ramón Gaya. Amigos’ (Sala Isabel Verdejo)

‘Nostalgia Cubista’ (Sala Casa-Estudio, 2ª planta)

‘Casa-Estudio de Ramón Gaya. Recreación’ (2.ª planta)

Colección permanente (1ª y 2ª planta)

Museo Casa del Belén

‘El ocaso de los gigantes: Una mirada a las casas torre del municipio de Murcia’.

Hasta el 31 de julio.

‘Nostalgia Napolitana. Dioramas de Manuel Fuentes’.

Hasta el 31 de julio.

Pieza destacada: ‘Natividad’, de Obdulia Acebedo.

Hasta el 25 de abril.

Museo Belén Móvil de Casillas

‘Casillas en las acuarelas’, de Fulgencio Saura Mira.

Hasta el 31 de julio.

Centro de Artesanía de Murcia

I Jornadas Bando de la Huerta.

Talleres, indumentaria, exposiciones.

Inscripción por orden de llegada.

Hasta el 24 de abril.

Terra Natura

Actividades Primavera (12 a 16 h.; día 7 de 11 a 14 h.):

Manualidades flores y pintacaras (28 marzo–5 abril)

Actividades huertanas y juegos (6–12 abril)

Entradas en taquilla o web.

Otras actividades permanentes