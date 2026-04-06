Festividades
El Concurso Nacional de Michirones y la inauguración de los espacios sardineros: Este es el programa de hoy para las Fiestas de Primavera del 2026
Consulta todas las actividades para el lunes
Una vez inauguradas las barracas y acabada la Semana Santa se puede dar paso de forma definitiva a las Fiestas de Primavera. No es ningún secreto que durante estos siete días Murcia es la envidia de la mayor parte de la Región y de España; mientras algunos se ponen la mochila a la espalda para ir a trabajar, en la capital se hace una oda a la felicidad en forma de platos típicos de la cultura huertana, desfiles con carrozas y muy buen ambiente.
Oficialmente se inauguraron el pasado domingo con las Reinas de la Huerta y sus Cortes de Honor en el Entorno Huertano de Santiago y Zaraíche, tal y como indicó el Ejecutivo municipal a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter).
Para que no te pierdas nada, te dejamos en esta noticia el itinerario con todas las actividades planificadas por el Ayuntamiento de Murcia para este lunes 6 de abril en el marco de las Fiestas de Primavera del año 2026.
- Ofrenda en el Monumento a la Huerta de las Reinas de la Huerta de Murcia, Ángela Muñoz (Mayor) y Leonor Antón (infantil). A las 10.30 en Jardín del Salitre.
- IV Concurso Nacional de Michirones. Presentación de los platos participantes. Degustación. De 10 a 15 horas en la Plaza Fotógrafo Verdú (Plaza de la Paja).
- Recepción oficial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a las Reinas de la Huerta de Murcia y sus Cortes de Honor. A las 11.00 h en el Palacio San Esteban
- Primavera en Familia. A las 11.30 horas en la Glorieta de España. Esta actividad incluirá: Taller manualidades huertanas: creación de bonitas postales artesanales inspiradas en el Bando de la Huerta; taller de bolos huertanos, juego deportivo de la huerta de Murcia desde hace siglos; cuentos y relatos en panocho, con motivo del 175 aniversario del Bando de la Huerta y Bando Panocho; taller de toques de Jota de Murcia con castañuelas y postizas; plantación de árboles y plantas en familia.
- Recepción oficial del Ayuntamiento de Murcia a las Reinas de la Huerta, Cortes de honor y delegaciones invitadas lectura del bando anunciador del Bando de la Huerta. A las 12.30 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia.
- Murciinsectos. Taller Infantil: ‘Amar a la Naturaleza’. Acceso libre. A las 16.30 horas en la Plaza de la Glorieta de España --en la zona del Martillo--.
- Desfile del Bando de la Huerta infantil. Empezará sobre las 17 h; el itinerario será el siguiente: Avda. Gutiérrez Mellado, Avda. Alfonso X el Sabio, Pza. Sto. Domingo, C/ Alejandro Séiquer, Pza. Cetina, C/ Isidoro de la Cierva, Ceballos, Teniente Flomesta, Martínez Tornel.
- Primavera en Familia. Volverá a las 17.30 horas, también en la Glorieta. Las actividades serán: Manualidades de primavera: creación de un original cuadro floral para llenar de primavera nuestro hogar; trovo y rap: versos de ayer y hoy. Emilio del Carmelo y Tolo Ortógrafo; divertido trivial sobre la cultura murciana; pintacaras floral ¡arte floral en tu piel!; plantación de árboles y plantas en familia.
- Ofrenda floral a la Virgen de la Fuensanta. A las 17.30 horas y el itinerario es el siguiente: Plaza de Camachos, Avda. Canalejas, Puente Viejo, Martínez Tornel, Glorieta de España, Arenal, Plaza de Belluga. Al acabar, habrá fuegos artificiales desde la terraza del edificio Moneo
- Murciinsectos. Taller Infantil: ‘Hakuna Matata’. Acceso libre. A las 18 h en la Plaza de la Glorieta de España --zona del Martillo--
- Inauguración de los Espacios Sardineros. A las 19h en Calle Basabé, Plaza de Europa y Jardín de la Constitución.
- Concierto Primavera Sardinera Fest con Modestia Aparte y Alvama Ice y Artista Sorpresa. Dj´s: Dlpin, Lax y Posho. Entradas en www.compralaentrada.com. En el Cuartel de Artillería las 19 horas.
- Concierto de Louie Fontaine Band. Precio: 10€. En la Sala Spectrum a las 21.00.
- Gran gala inaugural del XXXVII Certamen Internacional de Tunas ‘Costa Cálida’. Pregón y Acto de Investidura del ‘Gran Maestre’. Presentación de la ‘Madrina’ del certamen. Actuación de la Tuna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia y homenaje póstumo al Trío Las Vegas. A las 21.00 en el Teatro Romea.
- La tradición a través de las Cuadrillas, Hermandades y Peñas Huertanas. Actuación de la Cuadrilla de Patiño y amigos. En la Plaza de San Antolín a las 22.00 horas.
Exposiciones y actividades permanentes
Centro de Arte Contemporáneo Cárcel Vieja. Fase II
- Exposición de Jaume Plensa ‘Materia Interior’.
Palacio Almudí
- ‘Detrás de esa montaña hay otra’. Exposición colectiva de autores contemporáneos de la Región y vinculados a ella.
- Hasta el día 10 de mayo.
Museo de la Ciudad
- Photocall Huertano: ‘A retratarse tocan, en el rincón del tinajero’.
- Del 5 al 12 de abril.
- ‘África Lozano. Esculturas y cerámicas’.
- Hasta el 26 de abril.
- ‘Entre procesiones y acequias’. Obras de Andrés Ruiz Navarro.
- Hasta el 5 de abril.
- Salón de actos.
Museo Hidráulico Molinos del Río
- ‘From Inside China’. Exposición fotográfica de Pilar Morales.
- Hasta el 25 de abril.
Museo de la Ciencia y el Agua
- ‘Marte: La conquista de un sueño’. Exposición temporal.
- Actividades en el Planetario.
Museo Ramón Gaya
- ‘Ramón Gaya. El Acuarelista sentado’ (Sala Temporal)
- ‘Solana. Grabados’ (Sala Eduardo Rosales)
- ‘Ramón Gaya: Mujeres’ (Sala Velázquez)
- ‘Ramón Gaya. Dibujos’ (Sala María Zambrano)
- ‘Ramón Gaya. Amigos’ (Sala Isabel Verdejo)
- ‘Nostalgia Cubista’ (Sala Casa-Estudio, 2ª planta)
- ‘Casa-Estudio de Ramón Gaya. Recreación’ (2.ª planta)
- Colección permanente (1ª y 2ª planta)
Museo Casa del Belén
- ‘El ocaso de los gigantes: Una mirada a las casas torre del municipio de Murcia’.
- Hasta el 31 de julio.
- ‘Nostalgia Napolitana. Dioramas de Manuel Fuentes’.
- Hasta el 31 de julio.
- Pieza destacada: ‘Natividad’, de Obdulia Acebedo.
- Hasta el 25 de abril.
Museo Belén Móvil de Casillas
- ‘Casillas en las acuarelas’, de Fulgencio Saura Mira.
- Hasta el 31 de julio.
Centro de Artesanía de Murcia
- I Jornadas Bando de la Huerta.
- Talleres, indumentaria, exposiciones.
- Inscripción por orden de llegada.
- Hasta el 24 de abril.
- Actividades Primavera (12 a 16 h.; día 7 de 11 a 14 h.):
- Manualidades flores y pintacaras (28 marzo–5 abril)
- Actividades huertanas y juegos (6–12 abril)
- Entradas en taquilla o web.
Otras actividades permanentes
- Paseos en barca por el Segura. Precio: 1€
- www.eltiodelabarca.com
- Puntos Violeta:
- Bando de la Huerta: Plaza de la Merced (13–21 h.) y FICA (12.30–20.30 h.)
- Entierro de la Sardina: Santo Domingo y Santa Isabel (16–02 h.)
- Horario y recorrido de las procesiones del Domingo de Resurrección en Murcia
- Horario y recorrido de las procesiones de Sábado Santo en Murcia
- En directo: ElPozo Murcia-Jimbee Cartagena
- En directo: Juventud Torremolinos-FC Cartagena
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