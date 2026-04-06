Más carrozas que nunca en el desfile infantil del Bando por el 175 aniversario

El resonar de las castañuelas calentaba motores antes del desfile infantil del Bando de la Huerta de Murcia. La cantera del Bando, después de semanas de ensayos, seguía practicando sus dotes con las postizas a la espera de que comenzase el pasacalles de este lunes.

Aunque a algunas de las jóvenes promesas les faltan un par de años para hacer sonar unas castañuelas, por lo que hicieron su aportación desde sus carritos de bebé, haciendo gala de los trajes tradicionales de la huerta murciana. Ellos, con chaleco y faja; ellas, con sus refajos y mantillos, claveles en mano, o bien tras la oreja, para que la primavera murciana luzca junto al moño.

Cantera de la tradición

La propuesta infantil del Bando se celebró este lunes por la tarde, seguida de la tradicional ofrenda floral a la Virgen de la Fuensanta, en la jornada que antecede al Bando, festejo que este año conmemora su 175 aniversario.

El cortejo partió poco después de las cinco de la tarde de la avenida Gutiérrez Mellado, encabezado por el grupo de coros y danzas Nuestra Señora del Rosario, de la peña huertana Las Tinajas, a la que pertenece la Reina infantil.

"Hace mucho calor", exclamó una de las pequeñas que participó en el pasacalles mientras que el hermano menor de la Reina infantil detallaba a este diario que lleva desde los 5 años tocando las castañuelas.

Más 15 niños se repartieron en 6 parejas mixtas en el acto inaugural del pasacalles, aunque “hay más niñas que niños, como suele pasar”, concretó, por su parte, Gema García, profesora del grupo de baile.

Los pequeños trabajaron al mediodía en la barraca, “se han cambiado y han venido corriendo al desfile”, relató la profesora. Además, después de procesionar participaron en la ofrenda a la Patrona de Murcia antes de volver a la barraca para concluir una auténtica -y completa- jornada al más puro estilo huertano.

Pasacalles

Animales hinchables y personajes de cuentos infantiles animaban el ambiente junto a grupos folclóricos de música y baile, así como pequeños cabezudos del grupo El Campello, llegados de la vecina provincia de Alicante. Jotas, castañuelas y panderetas se entremezclaron con jirafas y los enanitos de Blancanieves en el pasacalles infantil.

Este año, el desfile infantil contó con más carrozas de lo habitual, que en esta ocasión fueron en realizadas en cartón piedra. La mayoría de las carrozas ofrecían productos típicos de la huerta murciana -sobre todo, limones y naranjas- y estaban tiradas por tractores. Aunque uno de los carros, el del Tío de la Pita, estaba tirado por dos vacas de labor.

Pero no todo iba a ser trabajar: tres carrozas acogieron a huertanos y huertanas que hacían exhibiciones de juegos tradicionales y populares como son los bolos huertanos.

Tras una extensa exhibición de las tradiciones huertanas, desfilaron las protagonistas de este año: la Reina -Ángela Muñoz Briones, de la peña El Botijo- y la Reina infantil -Leonor Antón Pons, de Las Tenajas-, quienes procesionaron, cada una con sus respectivas cortes, en sendas carrozas con coronas doradas.

Tras las reinas de este año, que cerraron la comitiva, desfilaron dos remolques que repartieron productos de la huerta entre los asistentes.

El despliegue de la cantera del Bando recorrió el paseo de Alfonso X El Sabio y siguió por la plaza de Santo Domingo, la calle Alejandro Séiquer y la plaza Cetina, y finalizó en Teniente Flomesta y Martínez Tornel.

Tras el desfile, los participantes se sumaron a la ofrenda floral a la Virgen de la Fuensanta, en la Plaza del Cardenal Belluga, que concluyó con un espectáculo de fuegos artificiales.