El Bando de la Huerta llega con temperaturas casi veraniegas: esta es la previsión

Llega el Bando de la Huerta, uno de los días más esperados del año para los murcianos, y una de las principales preocupaciones suele ser el cielo. No es la primera vez que una fecha tan señalada queda empañada por la lluvia, dejando sin disfrutar al aire libre a miles y miles de personas. Por suerte, parece que este no va a ser el caso del próximo 7 de abril, ya que la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) nos indica que la probabilidad de precipitaciones es del 0%.

En cuanto a las temperaturas, se espera un día prácticamente caluroso con la máxima pudiendo alcanzar los 27 grados. Las mínimas no descenderán de los 10. Ambiente casi veraniego, de manga corta e incluso abanico durante el mediodía.

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Alberto Alcázar ¿Se puede reservar en las barracas? "¿Reserváis para el día del Bando?", pregunta un cliente en las barracas. "El día del Bando se forman unas colas que dan la vuelta a toda la barraca, pero no podemos fiarnos de reservar; el resto de la semana, sí", aclaran en las peñas huertanas, en lo que será la tónica similar en la mayoría de ventorrillos.

José Arrondo Alberto Alcázar Fiestas de Primavera Los trabajadores preparan los platos murcianos en las primeras Barracas Este domingo tuvo lugar la apertura de las primeras Barracas en Murcia. Aunque se pudo ver algún nazareno, la Semana Santa deja el sitio para que las Fiestas de Primavera acaparen toda la atención. Recuerda que puedes consultar el programa completo clicando aquí

Alberto Alcázar Los nazarenos del Resucitado, entre los principales comensales de las barracas. / Israel Sánchez Gastronomía Barracas llenas desde el primer día "Este tiempo se vive con alegría porque se gana el sustento de todo el año para la agrupación", recuerda Mariano entre el pasacalles frenético de sus cincuenta voluntarios de la peña. Llenas desde el primer momento, así se ha vivido el día de apertura de las barracas en Murcia.

L.O. Las Reinas de la Huerta saludan tras ser coronadas durante el acto de Exaltación Huertana en el Romea / L.O. Exaltación Huertana Las Reinas de la Huerta ya lucen su corona de azahar Como antesala a todo lo que está por llegar a partir de este lunes, el Teatro Romea acogió ayer la Gala de Exaltación Huertana, uno de los actos más emblemáticos del calendario, con el pregón de las Fiestas de Primavera a cargo del periodista Víctor Rodríguez, la imposición de los tocados de azahar a las Reinas de la Huerta y sus Cortes de Honor, la proclamación de la Estrella Núñez, vicerrectora de la UCAM, como Huertana del Año y del doctor Ricardo Robles como el Perráneo del Año, así como la actuación del Grupo de Coros y Danzas 'Museo de la Huerta'. Así, Leonor Antón y Ángela Muñoz ya son oficialmente las Reinas de la Huerta 2026.

Javier Ayala Publicado el listado de precios oficiales en las barracas El Ayuntamiento de Murcia y la Federación de Peñas Huertanas han hecho públicos los precios de las platos y raciones de las barracas de este año. El servicio a mesa, que costaba alrededor de un 10% del precio de la cuenta final no se cobrará al menos este año.

Los cielos se encontrarán despejados, con intervalos nubosos durante las horas centrales del día, pero que en ningún momento descargarán chubascos. Vientos de componente este flojos a moderados.

Inestabilidad de cara al Entierro de la Sardina

De cara al fin de semana encontramos otro de los días grandes de las Fiestas de Primavera. El sábado se celebra el Entierro de la Sardina, y aunque la previsión todavía está llena de incertidumbre, los primeros pronósticos son más pesimistas. La posibilidad de chubascos es mayor y podría ser una jornada pasada por agua.