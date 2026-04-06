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Meteorología

El Bando de la Huerta llega con temperaturas casi veraniegas: esta es la previsión

A diferencia del año pasado, la probabilidad de precipitaciones queda descartada

El tiempo será seco y soleado menos en el noreste, Baleares y el Estrecho que tendrán riesgo por viento u oleaje

El tiempo será seco y soleado menos en el noreste, Baleares y el Estrecho que tendrán riesgo por viento u oleaje

Javier Ayala

Javier Ayala

Llega el Bando de la Huerta, uno de los días más esperados del año para los murcianos, y una de las principales preocupaciones suele ser el cielo. No es la primera vez que una fecha tan señalada queda empañada por la lluvia, dejando sin disfrutar al aire libre a miles y miles de personas. Por suerte, parece que este no va a ser el caso del próximo 7 de abril, ya que la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) nos indica que la probabilidad de precipitaciones es del 0%.

En cuanto a las temperaturas, se espera un día prácticamente caluroso con la máxima pudiendo alcanzar los 27 grados. Las mínimas no descenderán de los 10. Ambiente casi veraniego, de manga corta e incluso abanico durante el mediodía.

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Los cielos se encontrarán despejados, con intervalos nubosos durante las horas centrales del día, pero que en ningún momento descargarán chubascos. Vientos de componente este flojos a moderados.

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