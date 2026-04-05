"El Resucitado" toma las calles de Torreagüera

En una mañana radiante de luz, como merece la ocasión, ha tomado las plazas y moriscas calles "El Resucitado de Torreaguera", tras la emocionante y emotiva escenificación de la Resurrección de Cristo, donde el "Ángel sobre sepulcro vacio", obra de Fernández Henarejos fechada en 1997, junto con María Magdalena (2003) esculpida por el mismo autor, la "Virgen del Glorioso amanecer" (1998), San Juan (1984), imágenes de Hernández Navarro y San Pedro arrepentido de García Villalgordo (2007), lo arropan tras cruzar el pórtico de la iglesia del Stmo. Cristo del Valle.

Entre vítores de la muchedumbre asistente y agolpada en los márgenes de los sinuosos callejones, aderezado por las melodías de los grupos musicales presentes, como la agrupación musical Cristo del Valle, que acompañaron a la comitiva, comenzando así el pintoresco cortejo, que aspira a convertirse en fiesta de interés turístico regional.