Murcia abre hoy las barracas por las Fiestas de Primavera: consulta todas las novedades

Las barracas de Murcia por la celebración de las Fiestas de Primavera ya están a disposición de cualquier persona que se acerque a degustar la gastronomía huertana del modo más tradicional. Este año se conmemora los 175 años del Bando de la Huerta. Un aniversario que se sentirá con especial atención en estos ventorrillos, que cuentan con opciones para todos los paladares.

Un ejemplo son las barracas sin gluten que regresan tras su éxito la pasada edición. Las peñas El Almirez y El Celemín vuelven a apostar por la cocina adapatada a celíacos, "de manera que todas las personas celíacas podamos disfrutar de las fiestas de primavera y de la gastronomía murciana", explica la Asociación de Celíacos de Murcia (Acmu), que anima a que más locales sigan la iniciativa de estas peñas huertanas y se sumen a este estilo de cocina abierto a todos "que cuesta muy poco y cambia la vida de muchísimas personas".

Estos dos ventorrillos forman parte de los 39 que están repartidos por toda Murcia. 27 de ellos se ubican en las plazas y jardines de la capital, mientras que los otros 12 se encuentran en sus sedes de barrios y pedanías.

Precios y carta digital

Los precios de las consumiciones este año serán más baratos que la pasada edición, en concreto, "un uno por ciento menos", según detalló a este diario el presidente de la Federación de Peñas Huertanas, Juan García, ya que "este año se han actualizado los precios eliminando el complemento del servicio a mesa", que incrementaba en un 10% la cuenta final de cada comensal, pero al mismo tiempo hay una subida de precios que hará que el ahorro final para el cliente sea del 1%.

Asimismo, el Ayuntamiento de Murcia asegura que "las actividades de alimentación de las fiestas han sido sometidas campañas especiales de control higiénico-sanitario por parte del Servicio de Salud municipal". Además, este año, todos los establecimientos tendrán a disposición de los consumidores y visitantes códigos QR que ofrecerán la carta e información en materia de alergias e intolerancias.

De esta manera, los inspectores sanitarios del Consistorio visitarán todas las barracas con el fin de comprobar el cumplimiento de la normativa sanitaria, en un primer control. La segunda fase se realizará el miércoles, en la que los técnicos volverán a visitar todas las barracas para comprobar que se han subsanado las posibles deficiencias que se hubieran podido constatar.

Jardines de Primavera

La apertura de las barracas no es el único acto de inauguración de las Fiestas de Primavera. También se abren a los murcianos y visitantes los Jardines de Primavera con un espectáculo pirotécnico que tendrá lugar a partir de las 19:30 horas en la Plaza Circular, donde se instalará una estructura de 8 metros de alto dedicada al 175 aniversario del Bando y el Entierro.

Los Jardines de Primavera permanecerán en la ciudad desde este domingo hasta el próximo 12 de abril y la app Tu Murcia incluirá un mapa con las ubicaciones de todos ellos.