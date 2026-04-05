Jardines, barracas y zarzuela: Este es el programa de hoy de las Fiestas de Primavera 2026

Tras la gala de Exaltación Huertana que se celebró ayer en el Romea, con la coronación de las Reinas de la Huerta y la lectura del pregón, comenzaron este sábado las Fiestas de Primavera de Murcia, que este domingo se dejarán ya notar por toda la ciudad con la apertura de las barracas y la inauguración de los Jardines de Primavera.

Este es el programa completo de hoy:

Museo de la Ciencia y el Agua.

• 11 h. ‘Polaris, el submarino espacial y el misterio de la noche polar’. Niños a partir de 5 años.

• 12 h. ‘Pato y las estaciones’. Niños a partir de 3 años.

• 13 h. ‘Mas allá del sol’. Niños a partir de 8 años.

Precio 1 euro.

12.00 horas. Apertura de las barracas

16.30 h. Murciinsectos. Taller Infantil: ‘Bienvenida a la Primavera’. Acceso libre.

Plaza de la Glorieta de España. Zona del Martillo.

18 h. Concierto de RMYLD. Acceso libre.

La Puerta Falsa.

18 h. Murciinsectos. Taller Infantil: ‘Bienvenida a la Primavera’. Acceso libre.

Plaza de la Glorieta de España. Zona del Martillo.

18 h. Inauguración del Entorno Huertano. Acceso libre. Hasta el día 9 de abril

Plaza de Santiago Apóstol. Santiago y Zaraíche.

19.30 h. Apertura Jardines de Primavera con espectáculo pirotécnico. Plaza Circular.

20 h. Concierto de Feral. Precio: 10 €. Cooperativa Ítaca.

20.30 h. La Carroza del Real. El Teatro Real abre su escenario itinerante con un recital lírico de tres cantantes y un pianista donde ofrecerán un programa musical que incluye populares arias y dúos de ópera y zarzuela. Acceso libre. Plaza del Cardenal Belluga.

Exposiciones y actividades permanentes

Centro de Arte Contemporáneo Cárcel Vieja. Fase II

Exposición de Jaume Plensa ‘Materia Interior’.

Palacio Almudí

‘Detrás de esa montaña hay otra’. Exposición colectiva de autores contemporáneos de la Región y vinculados a ella.

Hasta el día 10 de mayo.

Museo de la Ciudad

Photocall Huertano: ‘A retratarse tocan, en el rincón del tinajero’.

Del 5 al 12 de abril.

‘África Lozano. Esculturas y cerámicas’.

Hasta el 26 de abril.

‘Entre procesiones y acequias’. Obras de Andrés Ruiz Navarro.

Hasta el 5 de abril.

Salón de actos.

Museo Hidráulico Molinos del Río

‘From Inside China’. Exposición fotográfica de Pilar Morales.

Hasta el 25 de abril.

Museo de la Ciencia y el Agua

‘Marte: La conquista de un sueño’. Exposición temporal.

Actividades en el Planetario.

Museo Ramón Gaya

‘Ramón Gaya. El Acuarelista sentado’ (Sala Temporal)

‘Solana. Grabados’ (Sala Eduardo Rosales)

‘Ramón Gaya: Mujeres’ (Sala Velázquez)

‘Ramón Gaya. Dibujos’ (Sala María Zambrano)

‘Ramón Gaya. Amigos’ (Sala Isabel Verdejo)

‘Nostalgia Cubista’ (Sala Casa-Estudio, 2ª planta)

‘Casa-Estudio de Ramón Gaya. Recreación’ (2.ª planta)

Colección permanente (1ª y 2ª planta)

Museo Casa del Belén

‘El ocaso de los gigantes: Una mirada a las casas torre del municipio de Murcia’.

Hasta el 31 de julio.

‘Nostalgia Napolitana. Dioramas de Manuel Fuentes’.

Hasta el 31 de julio.

Pieza destacada: ‘Natividad’, de Obdulia Acebedo.

Hasta el 25 de abril.

Museo Belén Móvil de Casillas

‘Casillas en las acuarelas’, de Fulgencio Saura Mira.

Hasta el 31 de julio.

Centro de Artesanía de Murcia

I Jornadas Bando de la Huerta.

Talleres, indumentaria, exposiciones.

Inscripción por orden de llegada.

Hasta el 24 de abril.

Terra Natura

Actividades Primavera (12 a 16 h.; día 7 de 11 a 14 h.):

Manualidades flores y pintacaras (28 marzo–5 abril)

Actividades huertanas y juegos (6–12 abril)

Entradas en taquilla o web.

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Otras actividades permanentes