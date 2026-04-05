Fiestas de Primavera
El día del Bando de la Huerta, un segundo San Valentín para las floristerías
Claveles y tocados, los favoritos de las huertanas
E. P.
Las Fiestas de Primavera son un empujón importante a la economía murciana. El aumento del consumo es notable en gran parte de los sectores. Uno de ellos, el de las floristerías. El día del Bando de la Huerta se ha convertido en un segundo San Valentín para ellas en Murcia por el volumen de ventas. Claveles y tocados son los preferidos por las huertanas que se preparan para el gran día.
"Este año va a ser buenísimo", ha explicado Fernando Ríos, de la floristería Fernando Hijo y vicepresidente de Asociación Española de Floristas, a Europa Press. "Me dicen que los claveles están preciosos", añade, a la vez que asegura que "aunque nos han aumentado un poco el precio nosotros no los hemos subido".
Para este día "se vende mucha flor", ha asegurado. Pero no solo claveles, también tocados realizados con miniclaveles, fresias, francesilla, paniculata o rosas de pitiminí.
Unos días atareados para los floristas de Murcia que "terminamos de hacer los pasos y ya estamos preparando los tocados de huertana", ha concluido Ríos
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