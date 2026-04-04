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Trasladan a un hombre de 78 años a la Arrixaca tras colapsar el techo de un tejado en Murcia

La persona cayó desde el tejado y fue encontrado bajo los escombros

Ambulancias en la puerta de Urgencias de la Arrixaca.

Ambulancias en la puerta de Urgencias de la Arrixaca. / L.O.

José Arrondo

Un hombre de 78 años fue trasladado al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca tras resultar herido por el colapso de un tejado de la pedanía murciana de Puebla de Soto en el que se encontraba.

Según la información ofrecida por el servicio de emergencias 112 mediante sus canales oficiales y redes sociales, el sujeto se encontraba encima del tejado cuando este cedió. Al llegar al lugar, se encontraron a la persona herida bajo los escombros.

Asimismo, comunican que sufre politraumatismos; es decir, golpes en múltiples áreas del cuerpo. Para atender sus heridas fue trasladado a la Arrixaca por una ambulancia que se desplazó hasta el lugar de los hechos.

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El 112 indica que recibieron una llamada alertando sobre este hecho sobre las doce del mediodía. Comentan que, además de la ambulancia, también se acercaron la Policía Nacional y los bomberos.

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