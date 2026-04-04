Semana Santa en Murcia
Estas son las carreteras cortadas por las procesiones de este Domingo de Resurrección en Murcia
La procesión de la Real y muy Ilustre Archicofradía de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado se apoderará de la capital regional
El tiempo pasa volando y la época más importante para el catolicismo llega a su fin, aunque, por suerte, en Murcia el periodo vacacional se alarga unos cuantos días más gracias a las Fiestas de Primavera.
En cualquier caso, de toda la Semana Santa llega el día más importante, que es el Domingo de Resurrección, también conocido como Domingo de Pascua. Se trata del momento en el que Jesucristo vuelve a la vida tras su crucifixión y da a luz al milagro más grande que se concibe en la cosmovisión cristiana.
Este 5 de abril, la procesión de la Real y Muy Ilustre Archicofradía de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado llenará de color y fervor las calles de la ciudad. Está formada por once pasos blancos que desfilarán a lo largo de 2.600 metros durante más de dos horas y media.
Saldrá sobre las 08:15 horas desde la iglesia parroquial de Santa Eulalia y la recogida será a las 12:45 horas. Aunque, de acuerdo con la Policía Local de Murcia, podría extenderse hasta las 14:30 horas.
Después de la procesión del Resucitado —que acabará en Santa Eulalia— empezará el Pregón de Cierre de esta Semana Santa.
Calles cortadas
Las calles afectadas por el cortejo serán las siguientes:
- Plaza de Santa Eulalia
- Calle San Antonio
- Calle Isidoro de la Cierva
- Calle Cetina
- Plaza Hernández Amores
- Calle Trapería
- Plaza Basabe
- Calle Echegaray
- Plaza Julián Romea
- Calle Fernández Ardavín
- Plaza Santa Gertrudis
- Calle Calderón de la Barca
- Plaza José Esteve Mora
- Plaza de San Bartolomé
- Plaza de las Flores
- Plaza del Cristo de la Esperanza
- Plaza de San Pedro
- Calle Jara Carrillo
- Calle Tomás Maestre
- Glorieta de España
- Calle Arenal
- Plaza del Cardenal Belluga
- Plaza de los Apóstoles
- Calle Isidoro de la Cierva
- Calle San Antonio
Pasos de emergencia
La Policía Local de Murcia comunica que habrá, además, tres pasos de emergencia. Se trata de:
- Plaza de Santo Domingo
- Plaza de Santa Catalina
- Plaza Martínez Tornel
Asimismo, los agentes han explicado a través de sus canales oficiales y redes sociales que llevarán a cabo la disposición de un dispositivo que contará con efectivos del propio cuerpo policial, los servicios sanitarios, bomberos y Protección Civil "para garantizar el normal desarrollo del evento y asegurar la movilidad urbana del resto de usuarios de la vía".
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