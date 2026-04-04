Estas son las carreteras cortadas por las procesiones de este Domingo de Resurrección en Murcia

El tiempo pasa volando y la época más importante para el catolicismo llega a su fin, aunque, por suerte, en Murcia el periodo vacacional se alarga unos cuantos días más gracias a las Fiestas de Primavera.

En cualquier caso, de toda la Semana Santa llega el día más importante, que es el Domingo de Resurrección, también conocido como Domingo de Pascua. Se trata del momento en el que Jesucristo vuelve a la vida tras su crucifixión y da a luz al milagro más grande que se concibe en la cosmovisión cristiana.

Este 5 de abril, la procesión de la Real y Muy Ilustre Archicofradía de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado llenará de color y fervor las calles de la ciudad. Está formada por once pasos blancos que desfilarán a lo largo de 2.600 metros durante más de dos horas y media.

Saldrá sobre las 08:15 horas desde la iglesia parroquial de Santa Eulalia y la recogida será a las 12:45 horas. Aunque, de acuerdo con la Policía Local de Murcia, podría extenderse hasta las 14:30 horas.

Después de la procesión del Resucitado —que acabará en Santa Eulalia— empezará el Pregón de Cierre de esta Semana Santa.

Calles cortadas

Las calles afectadas por el cortejo serán las siguientes:

Plaza de Santa Eulalia

Calle San Antonio

Calle Isidoro de la Cierva

Calle Cetina

Plaza Hernández Amores

Calle Trapería

Plaza Basabe

Calle Echegaray

Plaza Julián Romea

Calle Fernández Ardavín

Plaza Santa Gertrudis

Calle Calderón de la Barca

Plaza José Esteve Mora

Plaza de San Bartolomé

Plaza de las Flores

Plaza del Cristo de la Esperanza

Plaza de San Pedro

Calle Jara Carrillo

Calle Tomás Maestre

Glorieta de España

Calle Arenal

Plaza del Cardenal Belluga

Plaza de los Apóstoles

Calle Isidoro de la Cierva

Calle San Antonio

Pasos de emergencia

La Policía Local de Murcia comunica que habrá, además, tres pasos de emergencia. Se trata de:

Plaza de Santo Domingo

Plaza de Santa Catalina

Plaza Martínez Tornel

Asimismo, los agentes han explicado a través de sus canales oficiales y redes sociales que llevarán a cabo la disposición de un dispositivo que contará con efectivos del propio cuerpo policial, los servicios sanitarios, bomberos y Protección Civil "para garantizar el normal desarrollo del evento y asegurar la movilidad urbana del resto de usuarios de la vía".