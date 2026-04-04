Murcia incrementa un 15% las subvenciones para proyectos de igualdad y prevención de la violencia hacia las mujeres

El Ayuntamiento de Murcia ha aprobado, a propuesta de la Concejalía de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad, que dirige Ascensión Carreño, la convocatoria pública de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinada a la realización de proyectos de promoción de la igualdad y prevención de la violencia hacia las mujeres durante el ejercicio 2026, con un importe total de 29.600 euros.

Esta iniciativa tiene como objetivo apoyar económicamente a entidades sin ánimo de lucro del municipio que desarrollen actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad real entre mujeres y hombres, así como a prevenir y erradicar la violencia de género en todos los ámbitos de la sociedad. El presupuesto de la convocatoria se incrementa en 3.600 euros respecto al ejercicio anterior, lo que refuerza el compromiso municipal con estas políticas públicas, según han informado desde el Consistorio.

Entre las líneas de actuación contempladas se incluyen la promoción de la participación de las mujeres en la vida política, cultural, económica y social en condiciones de igualdad; el impulso de acciones para reducir la brecha de género en el ámbito laboral; el fomento de la sensibilización y formación en igualdad; el apoyo al asociacionismo femenino; y el desarrollo de iniciativas que favorezcan la conciliación y la corresponsabilidad.

En el ámbito de la prevención de la violencia hacia las mujeres, la convocatoria prioriza proyectos centrados en la sensibilización social, la formación para la detección y prevención de la violencia machista, el apoyo a mujeres víctimas y su integración sociolaboral, así como actuaciones específicas dirigidas a población juvenil y a la infancia. Podrán optar a estas ayudas las entidades sin ánimo de lucro con sede en el municipio de Murcia cuyos fines estatutarios estén relacionados con los objetivos de la convocatoria.

La concejala Ascensión Carreño ha destacado que "con esta convocatoria seguimos reforzando el compromiso del Ayuntamiento de Murcia con la igualdad real y efectiva, apoyando a las entidades que trabajan día a día en la promoción de derechos y en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. El incremento presupuestario es una muestra clara de que estas políticas son una prioridad para este equipo de gobierno".

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El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Las bases completas estarán disponibles en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento desde el momento en que se abra dicho plazo.