Murcia inaugura los Jardines de Primavera este domingo

Las Fiestas de Primavera de este 2026 tienen algo especial, más allá del hecho de que sea el 175 aniversario y de que hace alrededor de un mes se hiciera aquel curioso homenaje a la celebración de 1919. El Bando de la Huerta se posiciona, cada vez más, como una de las fiestas más relevantes de toda la península ibérica. Si bien la sardina murciana no es la única que sufre maltrato en toda España, es la más peculiar.

En la capital de la Región, esta fiesta no se celebra antes de la Semana Santa ni se enmarca dentro del ambiente de penitencia y respeto religioso que envuelve a esta última. En cambio, representa un acto de irreverencia a las normas preestablecidas; es celebrar y pasarlo bien cuando lo establecido dicta lo contrario.

Por todo esto —y por las carrozas, las barracas, la música y todo lo que trae esta semana—, es tan especial.

Cartel publicitario para las Fiestas de Primavera de 2026. / CARM

Murcia da este domingo la bienvenida oficial a sus Fiestas de Primavera 2026 con una intensa jornada inaugural que llenará la ciudad de actividad desde primera hora de la mañana. La apertura de los Jardines de Primavera, la inauguración de las barracas huertanas, espectáculos pirotécnicos, conciertos y propuestas culturales y familiares marcarán el inicio de una de las semanas más esperadas del año, donde se conmemoran además los 175 años de dos de sus Fiestas de Interés Turístico Internacional.

Además, como antesala a este inicio, el Teatro Romea acogerá esta noche la Gala de Exaltación Huertana, uno de los actos más emblemáticos del calendario, que incluirá el pregón, la imposición de los tocados de azahar a las Reinas de la Huerta y sus Cortes de Honor, la proclamación de Estrella Núñez, vicerrectora de la UCAM, como Huertana del Año y del doctor Ricardo Robles como el Perráneo del Año, así como la actuación del Grupo de Coros y Danzas "Museo de la Huerta".

Jardines de Primavera 2026

Una de las citas protagonistas del día será la inauguración de los Jardines de Primavera, que este año suman 35 instalaciones distribuidas por enclaves emblemáticos como la plaza del Romea, la Glorieta de Españaplaza del Cardenal Belluga o el paseo del Malecón, entre otros.

Estas creaciones convertirán la ciudad en un gran recorrido floral al aire libre, con propuestas inspiradas en la tradición huertana, los orígenes de Murcia y la llegada de la primavera. La apertura estará acompañada por un espectáculo pirotécnico previsto a las 19:30 horas en la plaza Circular.

La plaza Circular se convertirá este domingo en el epicentro de la primavera murciana con un espectáculo único en la inauguración de estos jardines, a partir de las 19:30 horas. Será un espectáculo pirotécnico diseñado específicamente para eventos diurnos, donde el impacto visual no depende de la luz de las explosiones, sino de la creación de nubes y figuras densas de colores vibrantes, acompañado por temas musicales de las Fiestas de Primavera.

Actividades para todos los públicos

El domingo incluirá también la inauguración del popular Entorno Huertano en la plaza de Santiago Apóstol, en Santiago y Zaraíche, a las 18:00 horas. Un espacio que recrea las tradiciones y la vida en la huerta murciana y donde se podrán contemplar animales autóctonos de la Huerta de Murcia, como cabras, cerdos, burros, mulas, gallinas o conejos.

También habrá utensilios propios de la huerta, como la barraca, la zona de trilla o el horno moruno. Permanecerá abierto durante los días de celebración hasta el jueves 9 de abril.

La jornada continuará con la inauguración de las 39 barracas y ventorrillos de las peñas huertanas, que volverán a ser uno de los principales puntos de encuentro de las fiestas. Como novedad, este año incorporan códigos QR para hacer reservas y consultar sus cartas en hasta cuatro idiomas (español, inglés, francés e italiano), facilitando el acceso tanto a murcianos como a visitantes y reforzando su atractivo turístico.

La programación se completa con actividades dirigidas a todos los públicos, como el espectáculo infantil "Murciinsectos: Bienvenida a la Primavera" en la Glorieta de España a las 18:00 horas y las tres sesiones de planetario en el Museo de la Ciencia y el Agua: "Polaris, el submarino espacial y el misterio de la noche polar", a las 11:00 horas para niños a partir de 5 años; "Pato y las estaciones" a las 12:00 horas, a partir de 3 años, y "Más allá del sol" a las 13:00 horas, pensada para niños a partir de 8 años.

La Carroza del Teatro Real regresa a Murcia

Tras el éxito del pasado año, la Carroza del Teatro Real volverá a Murcia con un concierto lírico en pleno centro de la ciudad. La plaza del Cardenal Belluga acogerá la actuación a partir de las 20:30 horas, con un formato cercano protagonizado por cuatro cantantes y un pianista. El repertorio incluirá piezas de música clásica, zarzuela y ópera, acercando este género a todos los públicos en un entorno abierto.

Noticias relacionadas

Esta plataforma artística itinerante, impulsada por el Teatro Real, una de las principales instituciones escénicas y musicales de Europa, forma parte del programa "Crescendo, Jóvenes Talentos del Teatro Real", promovido por la Fundación Amigos del Teatro Real.