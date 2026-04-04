Semana Santa Murcia 2026
Horario y recorrido de las procesiones de Sábado Santo en Murcia
Nuestra Señora del Rosario y el Cristo Yacente son los titulares de los desfiles pasionales de este sábado
Raúl Guinea
El paso "Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos" (2013, 26 estantes) de Ramón Cuenca Santo, desfilará este Sábado Santo en la procesión de la Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad por el centro de Murcia durante unos 20 minutos, vestidos con túnicas de color negro desde la Iglesia de Santa Catalina con un desfile de 1.650 metros de longitud a partir de las 17,00 horas pasando por Santa Isabel, Julián Romea, Santo Domingo y Alfonso X el Sabio hasta regresar a la Iglesia de Santa Catalina.
A partir de las 19,00 horas de la tarde, los nazarenos vestidos con túnicas blancas de la Cofradía del Santísimo Cristo Yacente y Nuestra Señora de la Luz en su Soledad, desfilarán en un recorrido de 1.310 metros durante 20 minutos. Los dos pasos de la cofradía, "Santísimo Cristo Yacente" (1574, 26 estantes) de Diego de Ayala y "Nuestra Señora de la Luz en su Soledad" (s.XVII, 24 estantes) saldrán a desfilar desde la Iglesia de San Juan de Dios y cerrarán el Sábado Santo para dar entrada al Domingo de Resurrección.
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