Horario y recorrido de las procesiones de Sábado Santo en Murcia

El paso "Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos" (2013, 26 estantes) de Ramón Cuenca Santo, desfilará este Sábado Santo en la procesión de la Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad por el centro de Murcia durante unos 20 minutos, vestidos con túnicas de color negro desde la Iglesia de Santa Catalina con un desfile de 1.650 metros de longitud a partir de las 17,00 horas pasando por Santa Isabel, Julián Romea, Santo Domingo y Alfonso X el Sabio hasta regresar a la Iglesia de Santa Catalina.

MUY ILUSTRE Y VENERABLE COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CARIDAD Detalles Itinerario: 1.650m | Tiempo estimado de paso: 20 min | Salida: 17.00 h | Recogida: 19.30-19.45 h

1.650m | 20 min | 17.00 h | 19.30-19.45 h Sede: Iglesia de Santa Catalina de Alejandría | Año fundacional: 2013 | Color de túnica: negro Recorrido 17.00 Iglesia de Santa Catalina > Santa Catalina > Santa Isabel > Platería > Gran Vía Escultor Salzillo (paso emergencia) > Platería > José Esteve Mora > Jabonerías > Julián Romea > Arco de Santo Domingo > Santo Domingo > Enrique Villar > Santa Ana > Alfonso X el Sabio > Santo Domingo > Trapería > Hernández Amores > Nicolás Salzillo > 18.40 Cardenal Belluga > Frenería > Puxmarina > Sociedad > San Bartolomé > José Esteve Mora > Platería > Santa Isabel > Santa Catalina > 19.30 Iglesia de Santa Catalina

Pasos NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN SUS MISTERIOS DOLOROSOS. Ramón Cuenca Santo. 2013. 26 estantes



PROCESION CRISTO YACENTE / ISRAEL SANCHEZ

A partir de las 19,00 horas de la tarde, los nazarenos vestidos con túnicas blancas de la Cofradía del Santísimo Cristo Yacente y Nuestra Señora de la Luz en su Soledad, desfilarán en un recorrido de 1.310 metros durante 20 minutos. Los dos pasos de la cofradía, "Santísimo Cristo Yacente" (1574, 26 estantes) de Diego de Ayala y "Nuestra Señora de la Luz en su Soledad" (s.XVII, 24 estantes) saldrán a desfilar desde la Iglesia de San Juan de Dios y cerrarán el Sábado Santo para dar entrada al Domingo de Resurrección.