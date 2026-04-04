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Semana Santa Murcia 2026

Horario y recorrido de las procesiones del Domingo de Resurrección en Murcia

Los 'blancos' tomarán las calles para anunciar la Resurrección

PROCESION RESUCITADO

PROCESION RESUCITADO / ISRAEL SANCHEZ

Raúl Guinea

La fiesta más importante del cristianismo, el Domingo de Pascua o Domingo de Resurreción, conmemora la resurreción de Jesucristo al tercer día después de su crucifixión. En Murcia se celebra la procesión de la Real y Muy Ilustre Archicofradía de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado, once pasos blancos la componen y es una de las que más pasos tienen. La última procesión de la Semana Santa de Murcia saldrá en la Iglesia Parroquial de Santa Eulalia a las 08.15 horas. Los pasos desfilarán 2.600 metros y la procesión durará unos 160 minutos. La recogida será sobre las 12.45 horas.

Al finalizar la procesión del Resucitado, en la Plaza de Santa Eulalia, comenzará el Pregón de Cierre de la Semana Santa a las 14.30 horas, a cargo de Juan Tudela García.

REAL Y MUY ILUSTRE ARCHICOFRADÍA DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO RESUCITADO

Detalles

  • Itinerario: 2.600 m | Tiempo estimado de paso: 130 min | Salida: 08.15 h | Recogida: 12.30-14.30 h
  • Sede: Iglesia Parroquial de Santa Eulalia | Año fundacional: Refundada en 1911 | Color de túnica: blanco
Recorrido

  • 08.15 Iglesia de Santa Eulalia > Santa Eulalia > San Antonio > Isidoro de la Cierva > Cetina > Hernández Amores > Trapería > Santo Domingo (paso emergencia) > Basabé > Echegaray > Julián Romea > Fernández Ardavín > Santa Gertrudis > Calderón de la Barca > José Esteve Mora > San Bartolomé > Santa Catalina > Gran Vía Escultor Salzillo (paso emergencia) > Santa Catalina > Flores > Cristo de la Esperanza > San Pedro > Jara Carrillo > Martínez Tornel (paso emergencia) > Tomás Maestre > Glorieta de España > Arenal > 11.30 Cardenal Belluga > Apóstoles > Isidoro de la Cierva > San Antonio > 12.45 Iglesia de Santa Eulalia

Pasos

  1. SAN MIGUEL ARCÁNGEL. Francisco Liza Alarcón. 1994. 24 estantes.
  2. LA CRUZ TRIUNFANTE. Clemente Cantos Sánchez. 1917. 38 estantes.
  3. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO RESUCITADO. José Planes Peñalver (Cristo y Ángel) 1949. Antonio García Mengual (Romano) 1972. 38 estantes.
  4. LAS TRES MARÍAS Y EL ÁNGEL DEL SEÑOR. Antonio Labaña Serrano. 1993. 38 estantes.
  5. APARICIÓN DE JESÚS A MARÍA MAGDALENA. Antonio Labaña Serrano. 1982. 28 estantes.
  6. LOS DISCÍPULOS DE EMAÚS. Antonio Labaña Serrano. 1983. 28 estantes.
  7. LA APARICIÓN DE JESÚS A SANTO TOMÁS. Francisco Sánchez Araciel. 1912 y José Hernández Navarro (Cristo) 1994. 38 estantes.
  8. APARICIÓN DE JESÚS EN EL LAGO TIBERIADES. Antonio Labaña Serrano. 1987-1989. 38 estantes.
  9. LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR. José Hernández Navarro. 2000. 40 estantes.
  10. SAN JUAN EVANGELISTA. Venancio Marco Roig. 1912. 26 estantes.
  11. LA VIRGEN GLORIOSA. José Sánchez Lozano. 1950. 34 estantes.

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