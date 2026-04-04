Horario y recorrido de las procesiones del Domingo de Resurrección en Murcia

La fiesta más importante del cristianismo, el Domingo de Pascua o Domingo de Resurreción, conmemora la resurreción de Jesucristo al tercer día después de su crucifixión. En Murcia se celebra la procesión de la Real y Muy Ilustre Archicofradía de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado, once pasos blancos la componen y es una de las que más pasos tienen. La última procesión de la Semana Santa de Murcia saldrá en la Iglesia Parroquial de Santa Eulalia a las 08.15 horas. Los pasos desfilarán 2.600 metros y la procesión durará unos 160 minutos. La recogida será sobre las 12.45 horas.

Al finalizar la procesión del Resucitado, en la Plaza de Santa Eulalia, comenzará el Pregón de Cierre de la Semana Santa a las 14.30 horas, a cargo de Juan Tudela García.