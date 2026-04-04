Fallece un motorista en un accidente en Murcia

Un motorista de 44 años ha fallecido esta noche tras sufrir un accidente de tráfico en Espinardo, barrio de Murcia. Según el 112, la muerte del hombre no se produjo tras un choque con otro vehículo, sino debido a una caída que lo llevó a golpearse contra la acera.

Los testigos que se encontraban en el lugar comentaron a los servicios de emergencias que la persona se encontraba en una situación de gravedad cuando dieron los avisos correspondientes.

Los sanitarios realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no pudieron salvar su vida. Por el momento, se desconocen las causas del accidente.

¿Qué hacer ante un accidente de tráfico?

En caso de presenciar o estar ante un accidente de tráfico, la DGT recomienda la conducta PAS (proteger, alertar y socorrer). Un sistema reconocido y establecido a nivel internacional para actuar ante cualquier tipo de emergencia. En este sentido, el objetivo es la protección en el escenario del accidente; lo siguiente es alertar a los servicios de emergencia. Después, solo si se poseen los conocimientos adecuados, las personas se deben centrar en socorrer a los heridos.

En el caso de proteger, se debe estacionar el vehículo en un lugar seguro, apagarlo, echar el freno y colocar las luces y señalización de emergencia, como el chaleco reflectante. Si la persona se encuentra dentro del vehículo siniestrado, es recomendable echar el freno de mano y quitar las llaves del contacto —siempre que sea posible—. También se deben evitar los posibles focos de ignición, más aún si el vehículo accidentado tiene fugas de combustible. El paso más importante en este aspecto es no intervenir en el estado del vehículo y de las víctimas salvo que se tengan los conocimientos necesarios o estos ocupen un lugar peligroso como, por ejemplo, la carretera.

Con respecto a la directriz "avisar", se debe llamar cuanto antes al servicio de emergencias 112 y explicar detalladamente al personal de atención el estado del escenario del accidente y de las personas afectadas.

Para socorrer es primordial tener formación o conocimiento al respecto de las técnicas correspondientes. Una actuación precipitada sin conocimientos por el mero hecho de ser solidario podría agravar el estado de las víctimas. No obstante, la Dirección General de Tráfico deja algunos consejos para casos generales: si se trata de un motorista, no se debe retirar el casco; no intervenir en caso de que el vehículo se encuentre en una posición inestable; si alguna persona lo necesita, despejar la vía para el aterrizaje de equipos como helicópteros; comprimir las heridas sangrantes; no movilizar a las víctimas salvo que se trate de incendios o una explosión inminente; aflojar las prendas que aprieten a las víctimas; proteger a los accidentados del frío o del calor, y no dar alimentos a las personas siniestradas.