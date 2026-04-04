Las cofradías de la Misericordia, Servitas y el Santo Sepulcro lloran por el mismo dolor en el Viernes Santo de Murcia

El Viernes Santo de Murcia es más que la algarabía morada. Por la tarde, toca ir de funeral. Las cofradías que parten de San Bartolomé (dos de ellas, una detrás de otra) y San Esteban (aunque su iglesia sea San Miguel) siembran, en la tarde del mismo día, dolor con sobriedad. No en vano, se trata de un entierro. A Jesús lo han matado.

El funeral que tuvo el de Nazaret no incluía bandas de música ni su sepulcro fue adornado por las flores más bellas del lugar. Él, que en vida prefirió juntarse con los marginados, con los leprosos, con los parias, está muerto (de momento) y así procesiona.

Estantes de la Cofradía de la Misericordia cargan uno de los tronos. / Juan Carlos Caval

El Santísimo Cristo de la Misericordia impacta. Su desfile, en negro y magenta, está presidido por el nuncio apostólico de su Santidad en Costa de Marfil, Mauricio Rueda Beltz, que estrena capa en el cortejo, informaba el Cabildo de Cofradías en sus redes para hablar de esta procesión.

Además, Jesús Nazareno, de la misma cofradía, también está de estreno: tiene un nuevo trono, realizado por los Hermanos Noguera.

Dos desde San Bartolomé

Y luego, los cortejos de San Bartolomé. María Santísima de las Angustias, tras el Ángel Servita, luce restaurada. "La Cofradía de Servitas estrena cuatro túnicas de color azul que caracterizaban a esta cofradía desde 1859 hasta 1975", indicaba el Cabildo, para añadir que "prueba de ello lo encontramos en la pintura de la cúpula del Santuario de la Virgen de la Fuensanta".

Los bomberos escoltan en la procesión a la Virgen de las Angustias porque salvaron a la talla cuando, en la Guerra Civil española, pegaron fuego al templo de San Bartolomé, donde aún hoy se puede admirar esta Piedad, salida de las manos del maestro Salzillo, durante todo el año.

Detalle del Ángel Servita al pasar por delante del Teatro Romea. / Juan Carlos Caval

Cinco pasos, entre los que destaca cada año el Santísimo Cristo de Santa Clara la Real, el de la Buena Muerte, parten de San Bartolomé el Viernes Santo por la tarde. La imagen antecede a dos tallas de su madre, al San Juan y al Santo Sepulcro. Cabe recordar que el pintor Carlos Montero Gil se inspiró precisamente en el crucificado que custodian las monjas para hacer el cartel que anunciaba la Semana Santa de Murcia 2026.

Un futbolista del Murcia, modelo para esculpir al Cristo

Detallaron desde el Cabildo que "el delantero Julio, jugador del Real Murcia, sirvió como modelo para el Cristo del paso del Santo Sepiulcro de Viernes Santo que esculpió Juan González Moreno".

Este grupo escultórico, tal y como se lee en 'El Cabildillo', fue creado en 1941 y es portado por 30 estantes. Es el tercero de un desfile de cinco y da nombre a una cofradía en la que sus integrantes visten de negro, de luto riguroso, y no reparten caramelos ni jolgorio. Porque impera el sufrimiento. "La reina se podría haber quedado a ver esta", opina una mujer.

Toca dolor. Pero esto también pasará.