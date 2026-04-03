El transporte público será gratis en el Bando de la Huerta y en el Entierro de la Sardina

Un año más, el transporte público será facilitado para conectar al centro de Murcia con los barrios y pedanías más alejadas. Estará reforzado con lanzaderas a el Malecón, uno de los puntos de mayor afluencia durante las Fiestas de Primavera

Además, murcianos y visitantes podrán hacer uso sin coste de los aparcamientos disuasorios de Loaysa, Atocha, Fuenteblanca, Justicia y Hacienda, hasta el domingo posterior al Entierro de la Sardina, el 12 de abril

Estas medidas forman parte del plan especial de movilidad impulsado por la Concejalía de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, que dirige José Francisco Muñoz, y que tiene como objetivo garantizar que Murcia funcione con normalidad en un periodo en que la ciudad recibe cientos de miles de visitantes

El Ayuntamiento de Murcia mantiene activo el plan especial de movilidad con motivo de la Semana Santa y las Fiestas de Primavera, que incluye transporte público gratuito en los días de mayor afluencia, refuerzo de lanzaderas y una red de más de 12.000 plazas gratuitas en aparcamientos disuasorios hasta el 12 de abril.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Movilidad, Gestión Económica y Contratación que dirige José Francisco Muñoz, tiene como objetivo garantizar la movilidad en un periodo en el que la ciudad acoge hasta tres celebraciones declaradas de Interés Turístico Internacional y recibe a cientos de miles de visitantes.

El plan contempla también la adaptación del servicio de transporte a los recorridos de procesiones y desfiles, con itinerarios y paradas alternativas que están permitiendo compatibilizar la movilidad con el correcto desarrollo de los eventos. Toda la información referente a los cortes de tráfico y desvíos se puede consultar a través de los canales oficiales del Ayuntamiento y Policía Local, de manera que las afecciones para los ciudadanos sean mínimas.

Aparcamientos disuasorios gratuitos

La red de aparcamientos disuasorios también será gratuita hasta el domingo posterior al Entierro de la Sardina, el 12 de abril. Esta red alcanza este año más de 12.000 plazas disponibles, gracias a la incorporación del nuevo aparcamiento de Hacienda, con 404 plazas adicionales, que se suma a los ya existentes en Loaysa, Atocha, Fuenteblanca y Justicia, todos ellos situados en ubicaciones estratégicas y conectados con el transporte público.

Asimismo, el Ayuntamiento ha reforzado en los últimos meses la red de estacionamientos de gestión municipal con la apertura del aparcamiento de Abenarabi, que amplía la oferta de plazas a precio económico en el entorno urbano y facilita el acceso ordenado a la ciudad, en línea con lo conseguido con el estacionamiento de Verónicas tras su remunicipalización.