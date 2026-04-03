Semana Santa Murcia 2026
Estas son las calles cortadas en Murcia durante este Viernes Santo
La Procesión del Cristo de la Misericordia y la Procesión del Santo Sepulcro conllevará que varias zonas de la capital murciana vean reducida su movilidad
La ciudad de Murcia vive uno de sus días grandes de la Semana Santa. Hasta tres procesiones son las que salen hoy a la calle: La de Salzillo, la del Cristo de la Misericordia y la del Santo Sepulcro. Las dos últimas se celebrarán durante la tarde y conllevará que varias zonas de la capital murciana vean reducida su movilidad.
Estas son las calles cortadas por la Procesión del Cristo de la Misericordia y la Procesión del Santo Sepulcro:
- Iglesia de San Esteban
- Acisclo Díaz
- Gran Vía Escultor Salzillo (paso de emergencia)
- Maestro Alonso
- Santa Clara
- Santo Domingo (paso de emergencia C/ Serrano Alcázar)
- Trapería
- Hernández Amores
- Nicolás Salzillo
- Cardenal Belluga
- Arenal
- Glorieta de España
- Tomás Maestre
- Martínez Tornel (paso de emergencia)
- Jara Carrillo
- San Pedro
- Riquelme
- San Benito
- Magdalena
- Santa Teresa
- Lorenzo Pausa
- Acisclo Díaz
- Iglesia de San Esteban
Estas son las calles cortadas por la Procesión del Santo Sepulcro:
- Iglesia de San Bartolomé
- San Bartolomé
- José Esteve Mora
- Calderón de la Barca
- Santa Gertrudis
- Fernández Ardavín
- Julián Romea
- Echegaray
- Santa Clara
- Santo Domingo (paso emergencia en C/ Serrano Alcázar)
- Trapería
- Hernández Amores
- Nicolás Salzillo
- Cardenal Belluga
- Arenal
- Glorieta de España
- Tomás Maestre
- Martínez Tornel (paso de emergencia)
- Jara Carrillo
- Plaza de San Pedro
- Cristo de la Esperanza
- Flores (por el lado izquierdo)
- Santa Catalina
- Gran vía (paso de emergencia)
- Santa Catalina
- San Bartolomé
- Iglesia de San Bartolomé
Los pasos estarán recorriendo el itinerario desde las 18.15 hasta las 22:45
Las líneas de transporte público verán modificado su servicio habitual:
VIERNES SANTO
Línea C1: Modificación de línea, hasta el fin de esta procesión, circularán desde el Plano de San Francisco hasta Ronda Norte por Ronda Oeste (A-30).
Linea C2: Modificación de linea, hasta el fin de esta procesión, circulará desde Ronda Norte hasta Avda. Perea por Ronda Oeste (A-30).
Linea R14: Modificación de línea, circulará solamente entre Plaza Circular, Joven Futura, San Basilio y Plaza Circular.
Línea R12: Modificación de línea, cuando no pueda discurrir por su recorrido habitual, llegará hasta Cruz Roja.
Línea R80: Modificación de linea, cuando no pueda discurrir por su recorrido habitual, llegará hasta Cruz Roja.
Líneas C5, R17 y R20: Permanecerá sin servicio por la afectación del recorrido, exclusivamente realizarán servicio desde las 14:00 hasta las 18:45, realizando sus recorridos habituales, tras lo cual se retirarán del servicio.
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