Estas son las calles cortadas en Murcia durante este Viernes Santo

La ciudad de Murcia vive uno de sus días grandes de la Semana Santa. Hasta tres procesiones son las que salen hoy a la calle: La de Salzillo, la del Cristo de la Misericordia y la del Santo Sepulcro. Las dos últimas se celebrarán durante la tarde y conllevará que varias zonas de la capital murciana vean reducida su movilidad.

Estas son las calles cortadas por la Procesión del Cristo de la Misericordia y la Procesión del Santo Sepulcro:

Iglesia de San Esteban

Acisclo Díaz

Gran Vía Escultor Salzillo (paso de emergencia)

Maestro Alonso

Santa Clara

Santo Domingo (paso de emergencia C/ Serrano Alcázar)

Trapería

Hernández Amores

Nicolás Salzillo

Cardenal Belluga

Arenal

Glorieta de España

Tomás Maestre

Martínez Tornel (paso de emergencia)

Jara Carrillo

San Pedro

Riquelme

San Benito

Magdalena

Santa Teresa

Lorenzo Pausa

Acisclo Díaz

Iglesia de San Esteban

Estas son las calles cortadas por la Procesión del Santo Sepulcro:

Iglesia de San Bartolomé

San Bartolomé

José Esteve Mora

Calderón de la Barca

Santa Gertrudis

Fernández Ardavín

Julián Romea

Echegaray

Santa Clara

Santo Domingo (paso emergencia en C/ Serrano Alcázar)

Trapería

Hernández Amores

Nicolás Salzillo

Cardenal Belluga

Arenal

Glorieta de España

Tomás Maestre

Martínez Tornel (paso de emergencia)

Jara Carrillo

Plaza de San Pedro

Cristo de la Esperanza

Flores (por el lado izquierdo)

Santa Catalina

Gran vía (paso de emergencia)

Santa Catalina

San Bartolomé

Iglesia de San Bartolomé

Los pasos estarán recorriendo el itinerario desde las 18.15 hasta las 22:45

Las líneas de transporte público verán modificado su servicio habitual:

VIERNES SANTO

Línea C1: Modificación de línea, hasta el fin de esta procesión, circularán desde el Plano de San Francisco hasta Ronda Norte por Ronda Oeste (A-30).

Linea C2: Modificación de linea, hasta el fin de esta procesión, circulará desde Ronda Norte hasta Avda. Perea por Ronda Oeste (A-30).

Linea R14: Modificación de línea, circulará solamente entre Plaza Circular, Joven Futura, San Basilio y Plaza Circular.

Línea R12: Modificación de línea, cuando no pueda discurrir por su recorrido habitual, llegará hasta Cruz Roja.

Línea R80: Modificación de linea, cuando no pueda discurrir por su recorrido habitual, llegará hasta Cruz Roja.

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Líneas C5, R17 y R20: Permanecerá sin servicio por la afectación del recorrido, exclusivamente realizarán servicio desde las 14:00 hasta las 18:45, realizando sus recorridos habituales, tras lo cual se retirarán del servicio.