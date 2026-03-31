Estas son las calles cortadas por las procesiones del Martes Santo en Murcia

La Semana Santa apenas está empezando y, aunque este momento de penitencia esté destinado a llorar por la muerte de Cristo, es innegable que en la actualidad tiene un tono vacacional. En otras palabras, es un merecido descanso de la rutina que tiende a ser especialmente intensa durante los tres primeros meses del año. Con el buen tiempo, nada mejor que empaparse de la riqueza cultural de las procesiones de Murcia.

Este Martes Santo se recuerda el día en el que Jesús se percató de lo que iba a hacerle Judas Iscariote y de las tres negaciones de Pedro. La penitencia la protagonizará la Hermandad de Esclavos de Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de la Esperanza, y arrancará a las siete de la tarde desde la iglesia parroquial de San Juan Bautista.

Como es habitual, os dejamos en esta noticia el estado de las vías afectadas por este evento religioso. El recorrido tendrá lugar por las siguientes calles:

Calle Tahona

Calle Arco de San Juan

Calle Ceballos

Calle Pintor Villacís

Calle Apóstoles

Plaza del Cardenal Belluga

Calle Salzillo

Calle Hernández Amores

Plaza de Santo Domingo (por la izquierda)

(por la izquierda) Calle Merced

Calle Alejandro Séiquer

Calle Isidoro de la Cierva

Calle Pintor Villacís

Calle Ceballos

Calle Arco de San Juan

Calle Tahona

Plaza de San Juan

El recorrido concluirá cerca de las diez de la noche en la iglesia de San Juan Bautista.

Una procesión de Semana Santa en Murcia. / Policía Local de Murcia

Pasos de emergencia

Por otro lado, habrá dos pasos de emergencia durante las procesiones de esta tarde:

Calle Trapería

Calle Cetina

La Policía Local de Murcia ha recordado a través de su cuenta de X (antes Twitter) que estará presente durante el trayecto para evitar incidencias o problemas. Han pedido a la población que es importante seguir las indicaciones de los agentes y las señalizaciones.

De acuerdo con el cuerpo policial, las procesiones acabarán pasadas las doce de la noche.