El PSOE denuncia el colapso de la recogida de muebles en Murcia

El PSOE denuncia el "colapso" del servicio de recogida de enseres en Murcia debido a los recortes de personal.

Ahora, solo se permite una cita a la semana para la recogida de dos únicos muebles, por lo que "si una familia necesita renovar el mobiliario de un salón o de un dormitorio, con este sistema necesitaría más de tres meses para hacerlo", aseguró la concejala del PSOE, Carmen Fructuoso, este lunes en rueda de prensa.

Además, la situación despierta las quejas vecinales, como ha ocurrido en La Alberca, donde la asociación de vecinos ha recogido ya más de 1.200 firmas para exigir una mejora de la limpieza en la pedanía.

Más de 1.200 vecinos de La Alberca piden mejoras en el servicio

Un problema estructural

Para, Fructuoso esta situación se enmarca dentro de un problema más amplio que afecta al conjunto del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, "que el Grupo Socialista viene denunciando de forma reiterada".

Desde el PSOE señalaron que contenedores saturados, rotos o insuficientes, acumulación de basura en la vía pública y fallos recurrentes tanto en la recogida de residuos como en la retirada de enseres, lo que evidencia que el servicio "no está dimensionado para la realidad actual del municipio".

Además, las carencias del servicio se traducen en problemas de salubridad, malos olores y una "creciente sensación de abandono en barrios y pedanías", además de dar "una imagen que Murcia no debería mostrar", enumeró el Grupo Socialista en un comunicado.

Asimismo, la edil del PSOE recordó que Murcia sigue contando con los mismos recursos para la recogida de muebles que hace 15 años -tres camiones y cinco furgonetas-, a pesar del crecimiento de la población y las urbanizaciones.

Por último, Fructuoso incidió en la falta de personal, la no cobertura de bajas y jubilaciones y una flota de vehículos insuficiente, con varias unidades averiadas y sin capacidad para asumir toda la carga de trabajo.

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Con todo, desde el PSOE piden un refuerzo de la plantilla, ampliar los recursos materiales y reorganizar el servicio de limpieza y recogida de enseres.