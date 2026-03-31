Fin de las obras en la carretera que conecta Cañadas de San Pedro y Alicante

Culminan las obras de mejora en la carretera que conecta la pedanía murciana de Cañadas de San Pedro con el límite de la provincia de Alicante, la RM-310, que han supuesto una inversión de 653.000 euros de la Comunidad.

"Esta actuación ha permitido renovar de forma integral el firme en los tramos más deteriorados, corrigiendo deformaciones y mejorando la regularidad de la calzada, lo que se traduce en una circulación más segura y confortable", destacó el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, en su visita a la vía para supervisar el final de los trabajos este martes junto al director general de Carreteras, Francisco Carrillo.

En cuanto a la planificación en la conservación de la red regional de carreteras, la Comunidad prioriza "aquellas vías con mayor desgaste y tráfico, como es el caso de la RM-310, que soporta un volumen relevante de vehículos, incluidos un importante porcentaje de tráfico pesado", recordó asimismo García Montoro.

En concreto, por esta carretera circulan anualmente más de 148.000 vehículos, de los que cerca de 16.000 son pesados, "lo que hacía necesaria esta actuación para garantizar su correcto estado de servicio y mejorar la seguridad de todos los usuarios, incluidos los ciclistas que utilizan habitualmente esta vía", detalló el consejero.

Actuaciones

Las obras se han desarrollado entre los puntos kilométricos 1,4 y 3,6 y han incluido también el saneo de las zonas más dañadas, la regularización de la superficie y el refuerzo del firme, así como actuaciones de drenaje y acondicionamiento de los márgenes de la carretera.

Desde la Comunidad resaltan en un comunicado que la nueva capa de rodadura "mejora la adherencia y el confort de la conducción, al tiempo que contribuye a alargar la vida útil de la infraestructura y a reducir el riesgo de incidencias".

Por último, los trabajos también incluyeron la renovación de las señales horizontales y verticales y a la instalación de los elementos de protección previstos.