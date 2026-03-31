Un nuevo acceso a la calle Tiñosa descongestiona el tráfico en la calle Mayor y la avenida de la Libertad

Un nuevo acceso a la calle Tiñosa mejorará la seguridad vial en el entorno del colegio público de San José de la Vega, al tiempo que descongestionará el tráfico en la calle Mayor en su tramo inicial, así como la avenida de la Libertad de la pedanía murciana.

El CEIP Francisco Noguera se incorpora así al plan integral de seguridad en centros educativos, "que permite mejorar los accesos y los desplazamientos de toda la comunidad educativa a sus centros", explicó la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, durante su visita a las obras este martes, junto al presidente de la Junta Municipal, Antonio José Aráez.

"En este caso, hemos generado una banda peatonal tipo rampa para que los ciudadanos, muy especialmente los escolares y los docentes, puedan acceder con plenas garantías de seguridad", detalló Pérez.

Actuación

El nuevo acceso directo, tanto peatonal como rodado, contará con un carril de sentido único con giro directo para vehículos, así como una acera accesible mediante la construcción de una rampa peatonal con barandilla. Para ello, se ha construido un muro de contención para salvar el desnivel existente entre ambas calles.

El itinerario no solo es utilizado habitualmente por el alumnado del CEIP Francisco Noguera, pues también los usuarios del pabellón Juan Martínez Marín se verán beneficiados con esta actuación.

Asimismo, se reconfigurarán los semáforos de la zona y se instalarán farolas y un sistema de drenaje para evitar la acumulación de aguas pluviales.

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La actuación ha supuesto una inversión de 50.396 euros en el marco del plan integral de seguridad en centros educativos, que ya ha llegado a los colegios públicos de Nuestra Señora de los Ángeles en Rincón de Seca, Pintor Pedro Flores en Puente Tocinos y Nicolás de Raya en Sangonera la Verde, donde se han ampliado aceras, mejorado accesos e instalado elementos de protección.