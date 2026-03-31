Murcia es de las ciudades con mejores ratios de consumo de agua a nivel nacional

El gasto medio de agua de los ciudadanos de Murcia es de 120 litros diarios, dato que sitúa a la ciudad como una con las mejores ratios de consumo a nivel nacional. Este fue uno de los hitos que se destacó en el primer consejo de administración de Aguas de Murcia de este año, en el que también se aprobaron las cuentas anuales del último ejercicio y se hizo balance de los principales proyectos planteados.

Para el consejo, este dato es "reflejo de una gestión eficiente del recurso y de una ciudadanía cada vez más concienciada", explicó el Ayuntamiento en un comunicado.

Otros resultados destacados fueron en relación a la atención al cliente, pues el 44 por ciento de las gestiones se realizan ya a través de la oficina virtual,

Además, la última encuesta de satisfacción muestran una mejora generalizada en todos los indicadores, como la valoración de la calidad del agua, que sube de los 6,54 del año pasado hasta los 7,21 este 2025.

Reducir fugas

En cuanto al desarrollo del PERTE de digitalización del agua, todas las actuaciones están ya ejecutadas o en ejecución y los trabajos realizados suponen el 40 por ciento de la inversión global, es decir, 3,6 millones de 8,5 millones.

Entre las 21 actuaciones previstas resalta el sistema de telelectura con la instalación de 10.500 contadores inteligentes. A la finalización del PERTE, Murcia superará el 60 por ciento del parque teleleído, lo que permitirá reducir las fugas interiores en viviendas y locales en más de un 30 por ciento.

Ya se han instalado 10.500 contadores inteligentes

Solo en 2025, la reducción de pérdidas por fugas interiores alcanzó el 20 por ciento, equivalente a 25 piscinas olímpicas.

Energía fotovoltaica

En materia de sostenibilidad energética, Aguas de Murcia ha triplicado desde 2023 la producción de energía fotovoltaica, alcanzando una generación superior a los 760.000 kWh. A esta cifra se sumará en 2027 la aportación de las plantas fotovoltaicas flotantes de Contraparada, que añadirán 476.000 kWh adicionales.

Barrios y pedanías

En cuanto al plan de inversiones, se han ejecutado cerca de 7 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 30 por ciento del presupuesto total, que supera los 22 millones de euros.

Hasta la fecha se han finalizado 39 proyectos, de los cuales 32 se han desarrollado en pedanías, beneficiando directamente a más de 4.000 familias.

Más del 50 por ciento del presupuesto global se destina a las pedanías, con actuaciones recientes en zonas como San José de la Vega, Los Almendros (La Alberca) y Los Martínez del Puerto, así como ampliaciones y renovaciones de red en El Palmar y Beniaján.

Colector de Miguel Induráin

Finalmente, el Consejo fue informado del estado de la avería del colector central en la avenida Miguel Induráin. Los trabajos "avanzan conforme a lo previsto tras completar las fases de contención del terreno", aseguraron desde el Consistorio, y agregaron que ya se ha instalado del sistema provisional de bombeo. Así, las próximas actuaciones se centrarán en la reposición del tramo afectado.

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Además, aprovechando las obras de Red Eléctrica en la zona, se aprobó la rehabilitación interna del colector entre la rotonda Homenaje a los Poetas y la rotonda de la avenida del Rocío. Paralelamente, los equipos técnicos continúan con la inspección y monitorización integral de los 2,1 kilómetros del colector.