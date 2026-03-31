Murcia celebrará el Día de la Marinera con degustaciones gratuitas en la Plaza Circular

La tapa más famosa de la gastronomía regional volverá a tomar la Plaza Circular con una nueva edición del Día de la Marinera, una cita que ya se ha hecho hueco en el calendario festivo y gastronómico de Murcia durante las Fiestas de Primavera. La jornada, que se celebrará el próximo 10 de abril, reunirá desde primera hora de la mañana dibujo, ambiente popular y degustación para rendir homenaje a uno de los bocados más reconocibles de la cocina murciana.

El programa arrancará a las 10.00 horas con un concurso de dibujo organizado por la Escuela de Arte de Murcia, del que saldrá el cartel anunciador del Día de la Marinera 2027. Los participantes pondrán color e imaginación a una convocatoria que busca mirar al futuro sin perder de vista la tradición. El jurado estará formado por representantes de la Agrupación Sardinera, el Cabildo de Cofradías, la Federación de Peñas Huertanas, el Ayuntamiento de Murcia, la Escuela de Arte, empresas colaboradoras y la Asociación Amigos de la Marinera.

Presentación del Día de la Marinera / Juan Carlos Caval

A partir de las 13.00 horas, y una vez elegido el cartel ganador, llegará el momento más esperado por muchos: la degustación popular. Nueva Cocina Mediterránea y Estrella de Levante ofrecerán al público marineras acompañadas de una caña de la cervecera murciana, en un formato abierto pensado para convertir la plaza en una gran mesa compartida.

La convocatoria está impulsada por la Asociación Amigos de la Marinera, junto al Ayuntamiento de Murcia, la Escuela de Arte de la Región de Murcia, Nueva Cocina Mediterránea y Estrella de Levante, con el propósito de seguir reivindicando la marinera como una seña de identidad local.

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Porque en Murcia hay aperitivos que se comen y otros que casi se celebran, el Día de la Marinera aspira de nuevo a convertir un gesto cotidiano (la anchoa sobre la ensaladilla y la rosquilla crujiendo debajo) en una pequeña fiesta de ciudad. Música, creatividad, tradición y sabor volverán así a darse cita en la Plaza Circular en torno a un clásico que, más que una tapa, funciona ya como un símbolo.