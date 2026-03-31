Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresión de perroFalsa agresión sexual en CartagenaPrograma Fiestas de Primavera 2026Fiestas de Primavera 2026
instagramlinkedin

Semana Santa en Murcia

La hermandad infantil vuelve a acompañar al Cristo del Rescate

La talla de la Virgen de la Esperanza procesionó este Martes Santo sobre un trono recién restaurado

Nuestro Padre Jesús del Rscate, a su salida por el pórtico de la calle Ceballos, en el centro de Murcia

Nuestro Padre Jesús del Rscate, a su salida por el pórtico de la calle Ceballos, en el centro de Murcia

Judit López Picazo

Judit López Picazo

Judit López Picazo

Los fieles aguardaban a ambos márgenes del pórtico de la calle Ceballos, junto al Mercado de Correos, este Martes Santo, para asistir a una de las procesiones más sobrias de la Semana Santa murciana: la de la Hermandad de Esclavos de Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de la Esperanza.

Aunque siempre queda espacio para la solidaridad cristiana: los asistentes abrieron paso a una señora en silla de ruedas para que pudiera ser testigo del desfile que partió a las siete de la tarde de la parroquia de San Juan Bautista.

Los tambores anticiparon la llegada de los nazarenos, vestidos con túnicas moradas y blancas y verdes y blancas. Estos devotos se autodenominan esclavos y muchos de ellos marcharon descalzos para compartir el sacrificio del Salvador.

Talla del Cristo del Rescate

La talla del Cristo del Rescate es la misma que, cuando la iglesia de San Juan Bautista fue reconvertida en cárcel tras el estallido de la Guerra Civil, consolaba a los cautivos que sabían que el Cristo de las Manos Atadas estaba con ellos, tapiado entre las paredes de la parroquia.

El futuro de los esclavos

Una hermandad infantil antecedió, por segundo año consecutivo, a la Cruz Guía, obra de Vicente Segura Valls que se convirtió en reliquia por contacto de la Vera Cruz de Caravaca en 2017.

A diferencia de lo que ocurre en otras cofradías, los futuros esclavos desfilan con el capuz sobre el rostro.

Los fieles aplaudieron, clamaron "guapa" y se santiguaron cuando asomó por el pórtico la imagen de María Santísima de la Esperanza, portada por esclavos con trajes blancos y verdes.

La talla de José Sánchez Lozano procesionó ataviada con una corona de oro y un gran manto bordado en oro sobre terciopelo verde, que fue restaurado recientemente por Manuel Ángel Lorente Montoya.

También son de estreno cuatro ciriales que acompañaron al titular de la procesión, Nuestro Padre Jesús del Rescate, talla anónima del siglo XVII que fue portada, de nuevo, por estantes con túnicas moradas y blancas.

El también llamado Cristo de las Manos Atadas lucía una corona de oro y una túnica de terciopelo morado bordada en oro y, como es habitual, a sus pies descansaban rosas rojas y flores moradas.

Noticias relacionadas y más

Tras recorrer 1.650 metros, los esclavos en procesión regresaron a la parroquia de San Juan Bautista sobre las diez de la noche, cuando el Cristo de la Salud aún recorría las calles de la ciudad de Murcia.

Talla del siglo XVII

La talla anónima del siglo XVII también protagonizó uno de los encuentros más populares de la Semana Santa murciana: el besapié del Cristo del Rescate, que se celebró el pasado 6 de marzo, cuando el presidente regional, Fernando López Miras, anunció que la tradición será declarada Bien Inventariado Inmaterial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Horario y recorrido de la procesión de Lunes Santo en Murcia
  2. El TSJ estima la demanda de una docente: el tiempo de excedencia computa para calcular las retribuciones
  3. Condenada una menor de Cartagena por inventarse que su profesor de Biología la agredía sexualmente
  4. Semana Santa de Murcia 2026: Consulta la programación completa
  5. Un bebé de 5 meses, al hospital tras ser atacado por un perro en Abanilla: le mordió en la cabeza cuando iba en el carricoche
  6. Descubierta una 'caja fuerte' 'excepcional' en el yacimiento de San Esteban en Murcia
  7. El ‘caravaning’ tiembla ante los nuevos límites para aparcar y pernoctar
  8. El incendio a los pies de Sierra Espuña queda estabilizado tras quemar más de 400 hectáreas

Cuatro velones rojos iluminan al Cristo de la Salud en su luto blanco

Cuatro velones rojos iluminan al Cristo de la Salud en su luto blanco

Cuatro velones rojos iluminan al Cristo de la Salud en su luto blanco

Cuatro velones rojos iluminan al Cristo de la Salud en su luto blanco

La hermandad infantil vuelve a acompañar al Cristo del Rescate

La hermandad infantil vuelve a acompañar al Cristo del Rescate

Los Muher crean un Catafalco móvil en el que la Sardina cambia el féretro por una corona: "Un regalo para los sentidos"

Los Muher crean un Catafalco móvil en el que la Sardina cambia el féretro por una corona: "Un regalo para los sentidos"

Las Fiestas de Primavera de Murcia, en directo | Sigue todas las novedades del Bando de la Huerta, el Entierro de la Sardina y otras actividades

Las Fiestas de Primavera de Murcia, en directo | Sigue todas las novedades del Bando de la Huerta, el Entierro de la Sardina y otras actividades

Estas son las calles cortadas por las procesiones del Martes Santo en Murcia

Estas son las calles cortadas por las procesiones del Martes Santo en Murcia

Dos ángeles a los pies de la Virgen se unen a la Pasión magenta en el cortejo por las calles Murcia

Dos ángeles a los pies de la Virgen se unen a la Pasión magenta en el cortejo por las calles Murcia

Culmina la primera fase del proceso participativo del Plan General de Murcia

Culmina la primera fase del proceso participativo del Plan General de Murcia
Tracking Pixel Contents