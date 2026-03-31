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Las Fiestas de Primavera de Murcia, en directo | Sigue todas las novedades del Bando de la Huerta, el Entierro de la Sardina y otras actividades

No te pierdas nada de la programación y de los eventos más destacados de la semana dedicada a la ciudad

Una imagen del desfile del Bando de la Huerta.

Una imagen del desfile del Bando de la Huerta. / Israel Sánchez

L.O.

Del 5 al 12 de abril Murcia vivirá una de sus semanas más intensas y representativas con las Fiestas de Primavera 2026. Este año, se han programado más de 200 actividades que se repartirán en más de 50 ubicaciones de todo el municipio: 71 actividades infantiles, 21 exposiciones, 35 jardines de primavera y 52 conciertos y actuaciones musicales, tal y como avanzó el alcalde José Ballesta hace unos días durante la presentación.

No te pierdas ni un detalle de los actos ya presentados, de las novedades y de la programación diaria que te iremos contando cada jornada.

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