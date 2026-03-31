Culmina la primera fase del proceso participativo del Plan General de Murcia

Culmina la primera fase del proceso participativo para la revisión del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) con la realización de 1.000 encuestas realizadas en todo el municipio de Murcia.

"Cerramos esta primera fase con una participación amplia, equilibrada y territorialmente representativa, que nos permite avanzar con garantías en la definición del nuevo modelo de ciudad", señaló la concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, durante el anuncio.

Entre los aspectos abordados en las encuestas destacan cuestiones como el crecimiento urbano, la movilidad, la protección de la huerta, la actividad económica y la dotación de servicios públicos.

Además, se ha recopilado información en torno a los principales ejes del proceso participativo, como son el modelo territorial, el desarrollo económico, el espacio urbano y la calidad de vida.

Próximos pasos

Ahora, iniciará el trabajo de análisis, depuración y sistematización de los datos para elaborar un diagnóstico que integrará las principales demandas ciudadanas.

El proceso continuará en las próximas semanas con nuevas fases de participación, en las que se abrirán espacios de contraste con la ciudadanía, agentes sociales y el tejido económico del municipio.

Muestra

El trabajo de campo se desarrolló de forma presencial en los nueve subsistemas territoriales del municipio. Así, las 1.000 encuestas se repartieron entre el Casco Urbano, Campo Oeste, Campo Sur, Costera Norte-Occidental, Costera Norte-Oriental, Eje Sur, Huerta Este, Huerta Oeste y Huerta Sur.

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En cuanto a la muestra, se han registrado 481 hombres y 519 mujeres y, respecto a las franjas de edad, han sido un total de 182 personas entrevistadas menores de 30 años, 256 en edades de entre 30 y 45 años, 291 entre 46 y 60, y 271 personas de más de 60 años.