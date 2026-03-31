Un obstáculo de hormigón en un carril bici de Murcia provoca una grave lesión a un hombre

Esteban Peñalver se encontraba en un carril bici de la ciudad de Murcia cuando de repente chocó con un obstáculo de hormigón que le provocó una grave lesión en un brazo. Según comentó a esta redacción, circulaba con un patinete eléctrico por la noche y, ante la poca visibilidad, no pudo esquivar la "trampa" que había en mitad del camino.

Se trata de un separador de hormigón, una ligera elevación del suelo que se utiliza en los aparcamientos o entradas de algunos vados para guiar a los conductores o limitar el paso a determinadas zonas.

La lesión de Peñalver es, concretamente, una rotura del húmero en tres zonas. Además, indica que con el fuerte golpe también se le quebró el casco. Los vecinos que vieron el aparatoso golpe acudieron en su ayuda y lo trasladaron cuanto antes al Hospital Reina Sofía.

"Yo cumplo con las normas incluso antes de que se pusieran las leyes para el patinete", afirma el afectado con indignación. "Tanta guerra que dan con las normas para que luego tengan los carriles hechos polvo", agrega.

Aprovecha para mostrar su descontento porque en muchas otras zonas de la ciudad, comenta, se encuentra con balizas de señalización que invaden la vía destinada para ciclistas y personas que utilizan vehículos similares. "Vas con el patinete y tienes que ir esquivando los bolardos verdes que están a mitad del camino", subraya.

El golpe tuvo lugar el 12 de marzo, según indica Esteban, y no fue hasta el 31 de marzo que el Ayuntamiento de Murcia retiró el "intruso" de hormigón que se hallaba en la vía.

Asimismo, el afectado también se queja de la "falta de iluminación" que hay en esa zona: "Hay una sola farola al final del carril". Motivo que dificultó aún más la detección del elemento que acabó provocando la rotura de su brazo.

El elemento de control de tráfico, desde cerca / Israel Sánchez

Consecuencias legales

El abogado de Esteban Peñalver, Valentín Fernández —de Legamur Abogados—, indicó a esta redacción que en cuanto le den el alta a su cliente presentará una reclamación por un funcionamiento anormal del servicio viario. Considera que es una "irresponsabilidad" por parte de las administraciones que este tipo de cosas ocurran.

Será, según sus palabras, una reclamación económica para compensar a Peñalver por los daños ocasionados. No entiende que desde el Gobierno regional se promuevan estos carriles y luego "no se ofrezca la seguridad suficiente a quienes los usan".

De igual manera, denuncia que la "deficiente iluminación de la zona" fue un agravante. No se muestra conforme con que las autoridades hayan tardado más de tres semanas en eliminar el obstáculo porque, durante los días que han tardado, podría haber tenido lugar otro accidente.

El lugar del accidente después de la eliminación del bolardo de hormigón. / Israel Sánchez

Responsabilidad patrimonial

La Administración pública tiene la obligación de mantener el patrimonio público en perfectas condiciones para que las personas no sufran daños físicos ni en sus bienes. Si una persona sufre una caída a causa de un paso de cebra con baches, por ejemplo, tiene derecho a reclamar a la institución competente.

De acuerdo con la página web de Cerezo Abogados, en Murcia el caso más común de este tipo se da por el mal estado de las aceras. Casos en los que, generalmente, se sufren roturas de huesos, ligamentos, esguinces, etc.

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La compensación económica depende de la gravedad del accidente, aunque existen otros conceptos indemnizatorios como las secuelas. Las cantidades varían cada año, pero suelen oscilar entre los 30 y los 100 euros. Se suele pagar en forma de días; es decir, si has permanecido 5 días en la UCI por el siniestro, se pagará la cuantía máxima multiplicada por cinco.