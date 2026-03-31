El Ayuntamiento de Murcia agilizará la adjudicación de contratos con pliegos tipo

El próximo mes, el Ayuntamiento de Murcia aprobará pliegos tipo que permitirán agilizar los tiempos de licitación y adjudicación de contratos. Así lo adelantó el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, este martes durante el balance del plan anual de contratación de 2025.

Además, el edil informó sobre la previsión del plan anual de contratación de este año, con el que se plantea invertir más de 440 millones en reformar servicios este 2026 a través de la formalización de más de 300 contratos.

Sistema estándar

El objetivo del Consistorio con la aprobación de los pliegos tipo es crear un sistema estándar de criterios de adjudicación y características de las empresas licitadoras, que se encuentran en la fase final de redacción.

Así, estos criterios estandarizados podrán usarse de base para elaborar contratos recurrentes de servicios, obras y suministros, como es el caso, por ejemplo, de los acuerdos para el mantenimiento de infraestructuras y de actividades para el ocio, que suelen ser muy similares entre sí.

Aunque los plazos del proceso de adjudicación están establecidos por ley, este sistema permitirá agilizar la preparación y, por tanto, gestionar de forma más eficiente el tiempo y los recursos invertidos en materia de contratación, matizó el edil del ramo.

Balance y previsiones

El plan anual de contratación de 2026 prevé formalizar más de 300 contratos con una inversión estimada superior a los 440 millones de euros. Y durante este primer trimestre ya se han promovido contratos por valor superior a los 247 millones, lo que representa un 56,74 por ciento de la previsión anual.

En este sentido, el edil resaltó que el plan de contratación es una herramienta que permite "hacer realidad el presupuesto municipal" y transformar los proyectos en realidades.

En cuanto a la capacidad de ejecución, el volumen adjudicado se elevó de 48,2 millones de euros en 2024 a más de 64 millones en 2025. Y en el inicio de 2026 han aumentado tanto el número de expedientes licitados, al pasar de 21 a 34, como de contratos adjudicados, que suben de 17 a 4.

Asimismo, el edil recordó el agujero de más de 70 millones de euros en las arcas municipales al inicio de la legislatura del actual equipo de Gobierno local y el posterior regreso a la "senda de estabilidad presupuestaria", gracias, entre otras medidas, a la reordenación de remanentes.

Transparencia

El edil resaltó la transformación del Servicio de Contratación, con medidas como la actualización del portal de la transparencia y el desarrollo de una aplicación municipal para facilitar el seguimiento de los expedientes.

Y, por primera vez, el servicio de Contratación ha elaborado una memoria que recopila los trabajos realizados el año pasado, que estará disponible en el portal de la transparencia.

Esta transformación se ha materializado en la elaboración y puesta en marcha de instrucciones, guías y criterios internos que ordenan la tramitación de los expedientes en todas sus fases, con el objetivo de homogeneizar procedimientos y reducir incidencias.

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A ello, se suma la implantación de protocolos específicos para la tramitación de prórrogas, modificaciones y resoluciones contractuales.