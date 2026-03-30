Estas son las calles cortadas por las procesión de este Lunes Santo en Murcia

Como cada Lunes Santo, a partir de las 18h, la Procesión del Santísimo Cristo del Perdón saldrá a las calles de Murcia. Los once pasos de la cofradía recorrerán los barrios de San Bartolomé, Santa Catalina y San Pedro, con inicio y final en la Iglesia de San Antolín.

Estas son las calles afectadas por el paso de la procesión, cuyo tráfico será restringido:

Plaza San Antolín (Iglesia de San Antolín)

Vidrieros

Sagasta

Plano de San Francisco

San Julián

Plaza San Julián

San Pedro

Jara Carrillo

Plaza Martínez Tornel

Tomás Maestre

Sol

Frenería

Plaza del Cardenal Belluga

Escultor Nicolás Salzillo

Plaza Hernández Amores

Trapería

Plaza Santo Domingo

Santa Clara

Echegaray

Plaza Julián Romea

Fernández Ardavín

Plaza Santa Gertrudis

Calderón de la Barca

Plaza José Esteve Mora

Plaza San Bartolomé

Santa Catalina

Avda. Gran Vía Escultor Salzillo

Santa Catalina

Plaza Santa Catalina

Plaza de las Flores

Cristo de la Esperanza

San Pedro

Plaza San Julián

Calle del Pilar

Sagasta

Vidrieros

Calle Huertas

Plaza de San Antolín (Iglesia de San Antolín)

Los pasos de emergencia estarán en las siguientes calles:

Plaza Martínez Tornel con Avenida Gran Vía Escultor Salzillo

Calle Serrano Alcázar con Calle Andrés Baquero

Avenida Gran Vía Escultor Salzillo con Calle Santa Catalina

Por otra parte, a partir de las 17h, las líneas de transporte público modificarán su servicio por los cortes en Gran Vía:

Línea C5: Permanecerá sin servicio, desde corte de Gran Vía.

Linea R14: Modificación de línea realizando Plaza Circular-Joven Futura-San Basilio-Plaza Circular.

Línea R20: Permanecerá sin servicio, desde corte de Gran Vía.

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Línea R80: Modificación de línea, en horario de procesión se realizará recorrido entre Paseo Florencia y Glorieta de España, y viceversa.