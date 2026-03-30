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Semana Santa Murcia 2026

Estas son las calles cortadas por las procesión de este Lunes Santo en Murcia

Desubre las zonas donde la Procesión del Santísimo Cristo del Perdón afectará a la movilidad

Itinerario de la Procesión del Santísimo Cristo del Perdón en Murcia

Itinerario de la Procesión del Santísimo Cristo del Perdón en Murcia / Policía Local de Murcia

Javier Ayala

Javier Ayala

Como cada Lunes Santo, a partir de las 18h, la Procesión del Santísimo Cristo del Perdón saldrá a las calles de Murcia. Los once pasos de la cofradía recorrerán los barrios de San Bartolomé, Santa Catalina y San Pedro, con inicio y final en la Iglesia de San Antolín.

Estas son las calles afectadas por el paso de la procesión, cuyo tráfico será restringido:

  • Plaza San Antolín (Iglesia de San Antolín)
  • Vidrieros
  • Sagasta
  • Plano de San Francisco
  • San Julián
  • Plaza San Julián
  • San Pedro
  • Jara Carrillo
  • Plaza Martínez Tornel
  • Tomás Maestre
  • Sol
  • Frenería
  • Plaza del Cardenal Belluga
  • Escultor Nicolás Salzillo
  • Plaza Hernández Amores
  • Trapería
  • Plaza Santo Domingo
  • Santa Clara
  • Echegaray
  • Plaza Julián Romea
  • Fernández Ardavín
  • Plaza Santa Gertrudis
  • Calderón de la Barca
  • Plaza José Esteve Mora
  • Plaza San Bartolomé
  • Santa Catalina
  • Avda. Gran Vía Escultor Salzillo
  • Santa Catalina
  • Plaza Santa Catalina
  • Plaza de las Flores
  • Cristo de la Esperanza
  • San Pedro
  • Plaza San Julián
  • Calle del Pilar
  • Sagasta
  • Vidrieros
  • Calle Huertas
  • Plaza de San Antolín (Iglesia de San Antolín)

Los pasos de emergencia estarán en las siguientes calles:

  • Plaza Martínez Tornel con Avenida Gran Vía Escultor Salzillo
  • Calle Serrano Alcázar con Calle Andrés Baquero
  • Avenida Gran Vía Escultor Salzillo con Calle Santa Catalina

Por otra parte, a partir de las 17h, las líneas de transporte público modificarán su servicio por los cortes en Gran Vía:

Línea C5: Permanecerá sin servicio, desde corte de Gran Vía.

Linea R14: Modificación de línea realizando Plaza Circular-Joven Futura-San Basilio-Plaza Circular.

Línea R20: Permanecerá sin servicio, desde corte de Gran Vía.

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Línea R80: Modificación de línea, en horario de procesión se realizará recorrido entre Paseo Florencia y Glorieta de España, y viceversa.

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