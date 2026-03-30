Semana Santa Murcia 2026
Estas son las calles cortadas por las procesión de este Lunes Santo en Murcia
Desubre las zonas donde la Procesión del Santísimo Cristo del Perdón afectará a la movilidad
Como cada Lunes Santo, a partir de las 18h, la Procesión del Santísimo Cristo del Perdón saldrá a las calles de Murcia. Los once pasos de la cofradía recorrerán los barrios de San Bartolomé, Santa Catalina y San Pedro, con inicio y final en la Iglesia de San Antolín.
Estas son las calles afectadas por el paso de la procesión, cuyo tráfico será restringido:
- Plaza San Antolín (Iglesia de San Antolín)
- Vidrieros
- Sagasta
- Plano de San Francisco
- San Julián
- Plaza San Julián
- San Pedro
- Jara Carrillo
- Plaza Martínez Tornel
- Tomás Maestre
- Sol
- Frenería
- Plaza del Cardenal Belluga
- Escultor Nicolás Salzillo
- Plaza Hernández Amores
- Trapería
- Plaza Santo Domingo
- Santa Clara
- Echegaray
- Plaza Julián Romea
- Fernández Ardavín
- Plaza Santa Gertrudis
- Calderón de la Barca
- Plaza José Esteve Mora
- Plaza San Bartolomé
- Santa Catalina
- Avda. Gran Vía Escultor Salzillo
- Santa Catalina
- Plaza Santa Catalina
- Plaza de las Flores
- Cristo de la Esperanza
- San Pedro
- Plaza San Julián
- Calle del Pilar
- Sagasta
- Vidrieros
- Calle Huertas
- Plaza de San Antolín (Iglesia de San Antolín)
Los pasos de emergencia estarán en las siguientes calles:
- Plaza Martínez Tornel con Avenida Gran Vía Escultor Salzillo
- Calle Serrano Alcázar con Calle Andrés Baquero
- Avenida Gran Vía Escultor Salzillo con Calle Santa Catalina
Por otra parte, a partir de las 17h, las líneas de transporte público modificarán su servicio por los cortes en Gran Vía:
Línea C5: Permanecerá sin servicio, desde corte de Gran Vía.
Linea R14: Modificación de línea realizando Plaza Circular-Joven Futura-San Basilio-Plaza Circular.
Línea R20: Permanecerá sin servicio, desde corte de Gran Vía.
Línea R80: Modificación de línea, en horario de procesión se realizará recorrido entre Paseo Florencia y Glorieta de España, y viceversa.
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- Horario y recorrido de la procesión de Lunes Santo en Murcia