'Murcimojis', entradas de conciertos y farmacias de guardia se unen a la app 'Tu Murcia'

La nueva actualización de la aplicación 'Tu Murcia' ya se encuentra disponible e incorpora funcionalidades como notificaciones a la carta e información en tiempo real sobre el transporte público y la ubicación de desfibriladores y farmacias de guardia.

A través de esta herramienta también se podrá comprar entradas para eventos culturales, localizar instalaciones deportivas y hacer gestiones administrativas en una sede nativa. Así resumió el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, las novedades de la versión 10.0 del Ayuntamiento electrónico, presentadas este lunes en rueda de prensa.

La personalización es otra de las mejoras contempladas, pues se ha implementado un sistema de notificaciones a la carta para seleccionar las alertas que se quieren recibir de aspectos como el tiempo meteorológico, noticias, eventos y tráfico.

Además, la personalización del perfil incorpora los llamados 'murcimojis', avatares que los usuarios podrán crear utilizando elementos icónicos de la gastronomía murciana, edificaciones de la ciudad, personajes e incluso los ‘Murciinsectos'.

Cabe también destacar que la versión incluye una sección especial para la Semana Santa y las Fiestas de Primavera que recopila toda la información sobre la programación de los festejos.

Novedades

Una de las principales novedades es que la nueva actualización integra una sede electrónica nativa, que facilita la realización de trámites y permite acceder al historial ciudadano sin necesidad de pasar por un navegador web externo.

Asimismo, la app estrena una nueva pantalla de transporte público que ha sido rediseñada para ser más intuitiva, aseguran desde el Consistorio. Así, la interfaz cuenta con datos ampliados sobre rutas de autobuses urbanos e interurbanos y consultas en tiempo real de la llegada de los próximos autobuses.

Además, hay un mapa para descubrir paradas cercanas y la opción de agregar paradas a favoritos.

Un mapa muestra las paradas de autobús cercanas

En cuento a la nueva pantalla exclusiva de deportes, se pueden visualizar y buscar instalaciones municipales, recibir notificaciones de centros deportivos y piscinas e inscribirse en actividades deportivas mediante una sincronización directa con el portal de Deportes Murcia.

Otro ámbito que estrena nueva pantalla es el de salud, que recoge la localización rápida de farmacias (incluyendo las de guardia), centros de salud y hospitales con sus datos y horarios. Además, permite configurar alertas de alergias para población sensible de forma privada y local en el dispositivo.

Y otra novedad es la incorporación de un mapa geolocalizado de desfibriladores ubicados en espacios públicos del municipio, que guía para realizar una RCP e integra llamadas de emergencia a través de Siri y Google.

Por último, el registro de avisos e ideas también se ha rediseñado para ser más intuitivo e incorpora ahora una trazabilidad que permite al usuario hacer un seguimiento en tiempo real del estado de su incidencia mediante notificaciones paso a paso.

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Desde el lanzamiento de la aplicación municipal, en septiembre de 2024, se han completado 36.500 descargas y, a día de hoy, casi 23.178 usuarios se informan y realizan gestiones a través de este portal, que integra en una única plataforma los trámites administrativos municipales, información urbana en tiempo real y varios servicios digitales.