Murcia honra al Cristo del Perdón en un multitudinario besapié antes de la procesión del Lunes Santo

Murcia ha vuelto a vivir este Lunes Santo uno de esos momentos que se repiten cada año y, sin embargo, nunca pierden emoción. El Santísimo Cristo del Perdón, una de las imágenes más veneradas de la Semana Santa murciana, descendió de su camarín en la iglesia de San Antolín para protagonizar el tradicional besapié previo a la procesión magenta.

Desde primera hora, miles de fieles y vecinos pasaron por el templo de la plaza de San Antolín para acercarse a la talla de Francisco Salzillo, una de las más admiradas del imaginero murciano. Entre ellos estuvo, un año más, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que se sumó al acto como un devoto más.

Por la tarde, desde ese mismo templo partirá la procesión del Santísimo Cristo del Perdón, una de las citas más señaladas del Lunes Santo en la ciudad de Murcia, profundamente ligada al barrio de San Antolín y a la esencia más popular y huertana de la Semana Santa.

Restauración de las imágenes secundarias

López Miras destacó además que este año el paso podrá contemplarse "en todo su esplendor", después de la reciente restauración de las imágenes secundarias llevada a cabo por el Centro de Restauración de la Región de Murcia. La intervención sobre las figuras de María Magdalena, la Dolorosa y San Juan ha permitido frenar el deterioro provocado por el uso procesional, recuperar su apariencia original y reforzar su estabilidad.

El jefe del Ejecutivo regional subrayó que la procesión del Lunes Santo "refleja perfectamente la pasión y la identidad de Murcia y de toda una Región", y remarcó también su vinculación con el carácter tradicional de San Antolín, uno de los barrios más castizos de la ciudad.

Durante su visita, el presidente tuvo también palabras de reconocimiento para Diego Avilés, presidente de la Cofradía del Cristo del Perdón, que cierra una larga etapa al frente de la hermandad. López Miras quiso agradecerle sus cuatro décadas de dedicación a una de las grandes devociones de la Semana Santa murciana.