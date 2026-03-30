Semana Santa 2026
Horario y recorrido de la procesión de Lunes Santo en Murcia
El Santísimo Cristo del Perdón llena las calles de magenta desde la iglesia de San Antolín
Raúl Guinea
La Real, Ilustre y Muy Noble Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón inundará hoy las calles de Murcia de magenta. Es una de las procesiones con mayor número de pasos, once en total. La procesión tiene como sede canónica la Iglesia Parroquial de San Antolín Mártir, la hora de salida es a las 18.00 horas de la tarde y tiene un itinerario de alrededor de 2.400 metros, cuyo recorrido durará más o menos 155 minutos (2 horas y 35 minutos).
Esa misma mañana, a partir de las 08.00 y hasta las 14.00 horas, en la Iglesia de San Antolín, se expondrá el trono de la Cofradía del Perdón para celebrar el tradicional Besapié, al igual que la exposición del trono de la Cofradía de Servitas de María Santísima de las Angustias en la Iglesia de San Bartolomé-Santa María de 10.00 a 13.00 de la mañana y de 18.00 a 20.00 de la tarde.
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