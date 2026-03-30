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Semana Santa 2026

Horario y recorrido de la procesión de Lunes Santo en Murcia

El Santísimo Cristo del Perdón llena las calles de magenta desde la iglesia de San Antolín

PROCESION LUNES SANTO SANTISIMO CRISTO DEL PERDON

PROCESION LUNES SANTO SANTISIMO CRISTO DEL PERDON / Juan Carlos Caval

Raúl Guinea

La Real, Ilustre y Muy Noble Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón inundará hoy las calles de Murcia de magenta. Es una de las procesiones con mayor número de pasos, once en total. La procesión tiene como sede canónica la Iglesia Parroquial de San Antolín Mártir, la hora de salida es a las 18.00 horas de la tarde y tiene un itinerario de alrededor de 2.400 metros, cuyo recorrido durará más o menos 155 minutos (2 horas y 35 minutos).

Esa misma mañana, a partir de las 08.00 y hasta las 14.00 horas, en la Iglesia de San Antolín, se expondrá el trono de la Cofradía del Perdón para celebrar el tradicional Besapié, al igual que la exposición del trono de la Cofradía de Servitas de María Santísima de las Angustias en la Iglesia de San Bartolomé-Santa María de 10.00 a 13.00 de la mañana y de 18.00 a 20.00 de la tarde.

REAL, ILUSTRE Y MUY NOBLE COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL PERDÓN

Detalles

  • Itinerario: 2.400m | Tiempo estimado de paso: 150 min | Salida: 19.00 h | Recogida: 23.00-01.00 h
  • Sede: Iglesia parroquial de San Antolín Mártir | Año fundacional: 1896 (1600) | Color de túnica: magenta
Recorrido

  • 19.00 Iglesia de San Antolín > San Antolín > Vidrieros > Sagasta > Plano de San Francisco > San Julián > San Pedro > Jara Carrillo > Martínez Tornel (paso emergencia) > Tomás Maestre > Sol > Frenería > 20.15 Cardenal Belluga > Nicolás Salzillo > Hernández Amores > Trapería > Santo Domingo (paso emergencia) > Santa Clara > Echegaray > Julián Romea > Fernández Ardavín > Santa Gertrudis > Calderón de la Barca > José Esteve Mora > San Bartolomé > Santa Catalina > Gran Vía Escultor Salzillo (paso emergencia) > Santa Catalina > Flores > Cristo de la Esperanza > San Pedro > San Julián > Pilar > Vidrieros > 23.00 Iglesia de San Antolín

Pasos

  1. ÁNGELES DE LA PASIÓN. José Hernández Navarro. 2012. 36 estantes.
  2. GETSEMANÍ. José Hernández Navarro. 1996. 26 estantes.
  3. EL PRENDIMIENTO. José Sánchez Lozano. 1947-1948. 28 estantes.
  4. JESÚS ANTE CAIFÁS. Damián Pastor y Micó (Cristo) 1897 y Salvador Castillejos. (Tribunal) 1944. 36 estantes.
  5. LA FLAGELACIÓN. José Sánchez Lozano. 1945. 18 estantes.
  6. LA CORONACIÓN DE ESPINAS. José Hernández Navarro. 1982. 36 estantes.
  7. ENCUENTRO EN LA VÍA DOLOROSA. José Sánchez Lozano. (Cristo) 1948 y Miguel Martínez Fernández (Virgen y San Juan) 1924. 36 estantes.
  8. LA VERÓNICA. Francisco Toledo Sánchez. 1954. 28 estantes.
  9. EL ASCENDIMIENTO. José Hernández Navarro. 1988. 36 estantes.
  10. SANTÍSIMO CRISTO DEL PERDÓN. Francisco Salzillo y Alcaraz (Cristo) 1733-1734 y (San Juan) 1737. Roque López López (Dolorosa) 1793 y Francisco Sánchez Araciel (Magdalena) 1897. 28 estantes.
  11. VIRGEN DE LA SOLEDAD. José Sánchez Lozano. 1943. 18 estantes.

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