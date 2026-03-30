Las gasolineras más baratas de Murcia para ahorrar al repostar ante la subida del combustible

El pitido del salpicadero avisa, la aguja cae hacia el rojo y entonces llega el momento de tomar una decisión que, aunque parezca menor, puede costarle más dinero del necesario: ¿Dónde paro a repostar? No todos los surtidores marcan el mismo precio, y en Murcia (donde el coche es casi una extensión del cuerpo) elegir bien la gasolinera puede suponer un ahorro nada despreciable a final de mes.

Llenar el depósito del coche va a costar más dinero en los próximos días en la Región de Murcia. Es importante conocer el contexto internacional geopolítico. La escalada militar en Irán tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel este fin de semana tiene consecuencias directas para los conductores murcianos, y la primera ya se está notando en los surtidores.

Según advierten los propios distribuidores del sector, la subida en el precio de la gasolina y el diésel se va a notar desde ya. Y esto se debe a lo que está pasando en el estrecho de Ormuz, la arteria por la que transita el 20% del crudo mundial. Los ataques registrados contra buques en esa zona ya provocaron este lunes repuntes superiores al 20% en el precio del gas y de más del 10% en el del petróleo.

Las cinco gasolineras más baratas de Murcia

Para aprovechar que vienen meses complicados para el bolsillo de los murcianos, se ha elaborado una lista de las cinco gasolineras con el precio de la gasolina 95 más económico a 4 de marzo, según la aplicación Gasall.

1. Gasolinera Valeroil

Ubicada en Aljucer (Diseminado Camino Baden, 29G), es la estación más económica de toda la ciudad, con un precio de 1,406 euros el litro.

Gasolinera Valeroil. / Maps

2. Plenergy Murcia III

En segunda posición, se encuentran dos estaciones Plenergy. Esta cadena dispone de varias gasolineras en Murcia. Sin embargo, la que ocupa esta posición tiene un precio de 1,409 euros/litro. La estación de respostaje se encuentra en la avenida de El Palmar, 54 (30010).

Plenergy III. / Maps

3. Plenergy VI

En tercer lugar vuelve a aparecer Plenergy. Esta estación (VI) tiene un precio de 1,419 euros el litro y está situada en la calle calle E, 2B, en el barrio de Espinardo.

Plenergy Murcia VI / Maps

4. Galp

En cuarto lugar, se cuela la estación GALP. Esta ocasión, lo hace con un precio de 1,469 euros/litro. Existen dos de estas en Murcia, pero la que ocupa la cuatra posición está en la carretera del Palmar, 69.

Gasolinera GALP. / Maps

5. Carrefour

En quinta posición destaca la gasolinera Carrefour, con 1,489 euros el litro de gasolina y ubicada en la avenida Miguel Ángel Cervantes, 106 (30009).

Gasolinera Carrefour. / Maps

"Se prevé que pueda faltar petróleo"

El presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de la Región de Murcia, José Baños, pide prudencia antes de hablar de un encarecimiento desorbitado de los combustibles. "Si falta producto, subirá; es la ley de oferta-demanda, y ahora mismo tenemos este conflicto, por lo que se prevé que pueda faltar petróleo, pero eso no es ningún descubrimiento", señala Baños.

El responsable del sector recuerda además que son las grandes compañías almacenadoras de crudo las que fijarán en última instancia el alcance de la subida, mientras las estaciones de servicio quedan a merced de esas decisiones.