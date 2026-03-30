Descubierta una 'caja fuerte' "excepcional" en el yacimiento de San Esteban en Murcia

Las zanjas ya toman profundidad en el yacimiento de San Esteban, en el centro de Murcia, y el principal descubrimiento hasta el momento es una ocultación, como se llama a las 'cajas fuertes' de la época andalusí.

Ya se han llenado entre 60 y 70 cajas de los materiales y objetos retirados "tras dos semanas de trabajos intensos", informó el director arqueológico de la obra, Clemente Sánchez.

Los trabajos avanzan "incluso por delante de la planificación prevista", destacó, por su parte, la vicealcaldesa, Rebeca Pérez. De los 59 sondeos incluidos en la primera fase de los trabajos, se ha retirado la grava de unos 45.

Además, en otros 11 sondeos ya se realizan excavaciones abiertas en las que se han descubierto tinajas, ajuares, brocales de pozos y otros elementos que "ayudan a entender mejor la vida en Murcia en los siglos XI y XII", detalló la también concejala de Fomento y Patrimonio.

Vida cotidiana

Uno de los elementos de la vida diaria que se ha desenterrado es una ocultación, encontrada en la sala norte de la llamada vivienda 35, la parte en la que se hacía "vida más íntima", explicó el director arqueológico.

En esta zona se encuentra también la alcoba, la estancia en la que se dormía, que en las viviendas de la época suele estar sobre elevada, aunque en este caso se usó un tabique para separarla del resto de la vivienda.

Además, se encuentra una evolución "muy interesante", pues se emplearon dos tabiques para generar un espacio y crear un calentador, donde también se encuentra una ocultación.

En arqueología, se llama ocultación a aquel espacio en el que se guardan, escondidas, cosas de valor. Es decir, la caja fuerte de épocas anteriores. Y la que alberga esta vivienda del yacimiento "es excepcional, porque el tamaño es gigantesco para lo que suele ser", resaltó Clemente Sánchez.

En una o dos semanas se habrá completado la extracción de la pieza y será entonces cuando se sepa si alberga algún objeto en su interior.

En los trabajos anteriores realizados en San Esteban en 2009 ya aparecieron otras dos ocultaciones, aunque más pequeñas. Una de ellas contenía tres ollas y una cazuela, así como restos de animales, elementos característicos de una cocina. Y "algo tan cotidiano no se conserva tan fácilmente", declaró el arqueólogo.

En esta vivienda, además, "resulta interesante saber cómo se construyeron los muros, para ver la evolución de las construcciones".

Y es que la hipótesis inicial es que la parte del arrabal andalusí en la que han iniciado los trabajos se edificó en el siglo XI y conforme avanzamos al norte (hacia el Corte Inglés), se va evolucionando progresivamente hasta los siglos XIII y XVI.

Próximos pasos

Otro de los sondeos que alberga una excavación abierta es el 65. En este caso, se ha descubierto el patio central de otra vivienda, de unos 60 metros cuadrados, junto al pozo de la casa y una zona de almacenamiento.

En total, hay más de 60 edificaciones en el arrabal andalusí y, tras los trabajos, los elementos encontrados, en principio, se devolverán a su lugar original.

Y los que no se puedan regresar al lugar donde los descubrieron permanecerán en el centro de interpretación que se construirá en el mismo yacimiento, detalló la vicealcaldesa.

Pérez también resaltó los trabajos previos de preparación del terreno y estudio de los puntos donde se instalarán los pilares de la futura plaza flotante.

Asimismo, la concejala aclaró que, "por seguridad", los elementos que se han retirado hasta ahora se encuentran en diferentes lugares, pues no todos necesitan las mismas condiciones.

Un sondeo paralizado

La primera parte de los trabajos es siempre la más lenta, aseguró el arqueólogo, y en San Esteban se realiza "sin prisa", pues "estamos ante un yacimiento muy importante" y la documentación incluye "hasta el más mínimo detalle", destacó el director arqueológico.

Tan solo las labores en el sondeo 11 se han paralizado por la presencia de agua y, ante la imposibilidad de usar maquinaria para conservar los restos, se ha decidido "que el calor haga su trabajo", matizó Sánchez.

Aunque este paréntesis en el sondeo 11 no afectará a los plazos previstos, porque "hay mucho trabajo", aclaró. En concreto, hay otros 58 sondeos en esta primera fase del proyecto.

Además, en unos meses se podrá empezar a trabajar en la licitación de la segunda fase, aseguró el director general de Patrimonio, Patricio Sánchez, en la visita a los trabajos arqueológicos, que ahora cuentan también con la auditoría externa de la sección de Arqueología del Colegio.