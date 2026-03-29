Estas son las carreteras cortadas por las procesiones este Domingo de Ramos

El Domingo de Ramos llega con buen tiempo, pese al viento, para salir con las procesiones y disfrutar de la Semana Santa de Murcia. Dos grandes procesiones protagonizan el 29 de marzo: la procesión de la Pontificia, Real y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Esperanza, y la de María Santísima de los Dolores y del Santo Celo por la Salvación de las Almas.

Al igual que durante el sábado, la Gran Vía estará cerrada. Además, se cortará el tráfico de la avenida de la Constitución —el corte comienza desde la plaza Circular— y de la plaza Martínez Tornel, que conecta con la zona de la glorieta de España junto al río Segura.

En resumen, queda cortado todo el trayecto que une la plaza Circular con el Puente Viejo. El tráfico se desviará por las siguientes rutas alternativas: Ronda de Levante, avenida de la Fama y Teniente Flomesta. También habrá desvíos hacia el sur del río por la zona del jardín de Floridablancacalle FloridablancaTorre de Romo.

El Ayuntamiento de Murcia comunicó a través de su cuenta de X (antes Twitter) las líneas específicas que se cortarán en Gran Vía:

Línea R14 : Se modifica la línea al recorrido por plaza Circular - Joven Futura - San Basilio - plaza Circular .

: Se modifica la línea al recorrido por - - - . Líneas C5 y R20 : Permanecerán sin servicio desde el corte de la Gran Vía .

: Permanecerán sin servicio desde el corte de la . Línea R80: Durante los momentos en los que se lleve a cabo la procesión se verá afectada en Gran Vía. En estos casos el recorrido se podrá realizar entre Paseo Florencia y glorieta de España.

Asimismo, se cortarán otras calles y plazas no principales a lo largo de la tarde. El cortejo saldrá a las 18:00 horas desde la iglesia de San Pedro Apóstol y su recorrido afectará al tráfico en las siguientes calles y plazas del centro de Murcia:

Plaza de San Pedro

Calle Jara Carrillo

Plaza Martínez Tornel

Calle Tomás Maestre

Calle Sol

Calle Frenería

Plaza Cardenal Belluga

Calle Salzillo

Plaza de Hernández Amores

Calle Trapería

Plaza de Santo Domingo

Calle Santa Ana

Plaza Santa Ana

Alfonso X el Sabio

Calle Las Claras

Calle Echegaray

Plaza de Julián Romea

Calle Fernández Ardavin

Plaza de Santa Gertrudis

Calle Calderón de la Barca

Plaza José Esteve Mora

Plaza de San Bartolomé

Calle Sociedad

Plaza Puxmarina

Calle Madre de Dios

Gran Vía Salzillo

Calle Pascual

Con respecto a la recogida, se estima que se produzca entre las diez y las doce de la noche.

La Policía Local de Murciia publicó en sus redes sociales un vídeo que describe de manera gráfica el recorrido de la procesión.

Paradas alternativas y líneas de autobús

Con respecto a los autobuses, quedan inhabilitadas todas las paradas de la Gran Vía y se modifican las líneas del resto a lo largo de la ciudad.

En la plaza Circular se pondrán las siguientes líneas: 1 (San Ginés), 29El Ranero30Los Ramos - Zeneta31Los Rectores50Cabezo de Torres / Algezares) y 91Puebla de Soto); además de la línea 26 del Tranvibus a El Palmar.

En Cajamurcia estará la línea 31 que va de Alquerías a El Raal y Beniel. En la Cárcel Vieja estarán las líneas 6 (La Alberca) y 44Alcantarilla) en la acera impar; en la par estará, también, la 6 (Santa María de Gracia) y 44Espinardo). El resto queda de la siguiente manera: