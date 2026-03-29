Semana Santa en Murcia
Estas son las carreteras cortadas por las procesiones este Domingo de Ramos
Los cortes de tráfico se llevarán a cabo a partir de las cinco de la tarde
El Domingo de Ramos llega con buen tiempo, pese al viento, para salir con las procesiones y disfrutar de la Semana Santa de Murcia. Dos grandes procesiones protagonizan el 29 de marzo: la procesión de la Pontificia, Real y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Esperanza, y la de María Santísima de los Dolores y del Santo Celo por la Salvación de las Almas.
Al igual que durante el sábado, la Gran Vía estará cerrada. Además, se cortará el tráfico de la avenida de la Constitución —el corte comienza desde la plaza Circular— y de la plaza Martínez Tornel, que conecta con la zona de la glorieta de España junto al río Segura.
En resumen, queda cortado todo el trayecto que une la plaza Circular con el Puente Viejo. El tráfico se desviará por las siguientes rutas alternativas: Ronda de Levante, avenida de la Fama y Teniente Flomesta. También habrá desvíos hacia el sur del río por la zona del jardín de Floridablancacalle FloridablancaTorre de Romo.
El Ayuntamiento de Murcia comunicó a través de su cuenta de X (antes Twitter) las líneas específicas que se cortarán en Gran Vía:
- Línea R14: Se modifica la línea al recorrido por plaza Circular-Joven Futura-San Basilio-plaza Circular.
- Líneas C5 y R20: Permanecerán sin servicio desde el corte de la Gran Vía.
- Línea R80: Durante los momentos en los que se lleve a cabo la procesión se verá afectada en Gran Vía. En estos casos el recorrido se podrá realizar entre Paseo Florencia y glorieta de España.
Asimismo, se cortarán otras calles y plazas no principales a lo largo de la tarde. El cortejo saldrá a las 18:00 horas desde la iglesia de San Pedro Apóstol y su recorrido afectará al tráfico en las siguientes calles y plazas del centro de Murcia:
- Plaza de San Pedro
- Calle Jara Carrillo
- Plaza Martínez Tornel
- Calle Tomás Maestre
- Calle Sol
- Calle Frenería
- Plaza Cardenal Belluga
- Calle Salzillo
- Plaza de Hernández Amores
- Calle Trapería
- Plaza de Santo Domingo
- Calle Santa Ana
- Plaza Santa Ana
- Alfonso X el Sabio
- Calle Las Claras
- Calle Echegaray
- Plaza de Julián Romea
- Calle Fernández Ardavin
- Plaza de Santa Gertrudis
- Calle Calderón de la Barca
- Plaza José Esteve Mora
- Plaza de San Bartolomé
- Calle Sociedad
- Plaza Puxmarina
- Calle Madre de Dios
- Gran Vía Salzillo
- Calle Pascual
Con respecto a la recogida, se estima que se produzca entre las diez y las doce de la noche.
La Policía Local de Murciia publicó en sus redes sociales un vídeo que describe de manera gráfica el recorrido de la procesión.
Paradas alternativas y líneas de autobús
Con respecto a los autobuses, quedan inhabilitadas todas las paradas de la Gran Vía y se modifican las líneas del resto a lo largo de la ciudad.
En la plaza Circular se pondrán las siguientes líneas: 1 (San Ginés), 29El Ranero30Los Ramos - Zeneta31Los Rectores50Cabezo de Torres / Algezares) y 91Puebla de Soto); además de la línea 26 del Tranvibus a El Palmar.
En Cajamurcia estará la línea 31 que va de Alquerías a El Raal y Beniel. En la Cárcel Vieja estarán las líneas 6 (La Alberca) y 44Alcantarilla) en la acera impar; en la par estará, también, la 6 (Santa María de Gracia) y 44Espinardo). El resto queda de la siguiente manera:
- Palacio Almudí: Línea 28 (Sangonera la Verde).
- Cruz Roja: Líneas 21 (Beniel / La Basca), 30 (plaza Circular / Los Ramos - Zeneta) y 31 (Los Rectores / Alquerías - El Raal - Beniel).
- Glorieta de España (frente IES Cascales): Líneas 1 (plaza Circular), 6 (Santa María de Gracia), 26 - Tranvibus (plaza Circular), 29 (El Ranero), 44 (Espinardo) y 91 (plaza Circular).
- Espinosa: Líneas 1 (San Ginés), 6 (La Alberca), 26 - Tranvibus (El Palmar), 28 (Sangonera la Verde), 29 (La Alberca), 44 (Alcantarilla) y 91 (Puebla de Soto).
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