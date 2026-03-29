Horario y recorrido de la procesión de este Domingo de Ramos en Murcia: la Esperanza estrena estandarte y renueva las ganas

Más de 2.000 personas participarán este Domingo de Ramos en la procesión verde: oficialmente, la de la Pontificia, Real y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Esperanza, María Santísima de los Dolores y del Santo Celo por la Salvación de las Almas; popularmente, la de San Pedro o, simplemente, la de la ‘burrica’.

El presidente de la Cofradía de la Esperanza (y también presidente del Cabildo Superior), José Ignacio Sánchez Ballesta, explica a La Opinión que este año «estrenamos un estandarte nuevo, para el paso ‘Dejad que los niños se acerquen a mí’». El estandarte ha sido bordado por Sebastián Marchante.

Cabe recordar que se trata del primero de los nueve pasos que conforman una de las procesiones más castizas de la ciudad, que sale a las seis de la tarde de una iglesia ubicada muy cerca de la plaza de las Flores, lugar de bares y disfrute por antonomasia, lo cual también ayuda. La Semana Santa de Murcia es devoción y recogimiento, pero también es alegría, con la promesa de la Resurrección.

Renovada Cruz Guía

Además, en el cortejo lucirá restaurada la Cruz Guía, según se lee en ‘El Cabildillo’, la guía para no perderse nada de la Semana Santa murciana.

Sánchez Ballesta atiende a La Opinión por teléfono mientras perfila los detalles del cortejo verde que partirá del templo ubicado en la plaza de San Pedro este 29 de marzo por la tarde. Lleva todo al dedillo y sabe que en la procesión salen «unos 700 y pico penitentes, más 500 estantes, más las bandas de música y los mayordomos», a los que hay que sumar «los militares de la Base de Alcantarilla que vienen a desfilar».

A la pregunta de si están atacados mirando al cielo (no es la primera vez que la lluvia ha hecho un destrozo e impedido que saliese el desfile), Sánchez Ballesta comenta que «parece ser que no» va a llover, aunque «eso es día a día».

«Las previsiones, hasta el Martes Santo son buenas, supongo que es lo que se puede garantizar», precisó, en referencia a que los meteorólogos no son adivinos y no pueden saber aún qué pasará dentro de unos días.

En la Cofradía de la Esperanza, no obstante, hay «muchos nervios», dado que «no quieres fallar» en nada, manifiesta.

Así, Sánchez Ballesta revisa, por ejemplo, que «los faroles estén todos bien» y no haya el mínimo problema en «las cuestiones de las flores» que adornan los tronos.

«Dicen que las procesiones salen solas, pero salen solas cuando se está trabajando», sentencia.

Se prevé que el desfile comience a recogerse sobre las diez y diez de la noche. Como cada año, se celebrará el encuentro entre el discípulo amado (San Juan), la Madre de Dios y el Santísimo Cristo de la Esperanza.

La conocida como la procesión de 'la burrica' llenará este Domingo de Ramos de verde las calles de Murcia en la cuarta procesión que desfila por la ciudad. El cortejo, organizado por la Cofradía de la Esperanza, partirá de la céntrica iglesia de San Pedro, a las seis de la tarde.

El recorrido de la procesión suma 2.320 metros, el paso durará aproximadamente 120 minutos (dos horas) desde la Iglesia de San Pedro recogiéndose en la misma entre las 22.10 y las 23.45 horas.

El día de las Palmas y Ramos es el final de la Semana de la Pasión de la Cuaresma y da inicio con el Lunes Santo a la Semana Santa en la capital del Segura.

PONTIFICIA, REAL Y VENERABLE COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA ESPERANZA, MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES Y DEL SANTO CELO POR LA SALVACIÓN DE LAS ALMAS Detalles Itinerario: 2.320m | Tiempo estimado de paso: 120 min | Salida: 18.00 h | Recogida: 22.10-23.45 h

2.320m | 120 min | 18.00 h | 22.10-23.45 h Sede: Iglesia parroquial de San Pedro Apóstol | Año fundacional: 1954 (1754) | Color de túnica: verde Recorrido 18.00 Iglesia de San Pedro > San Pedro > Jara Carrillo > Martínez Tornel (paso emergencia) > Tomás Maestre > Sol > Frenería > 19.00 Cardenal Belluga > Nicolás Salzillo > Hernández Amores > Trapería > Santo Domingo (paso emergencia) > Santa Ana > Alfonso X el Sabio > Santa Clara > Echegaray > Julián Romea > Fernández Ardavín > Santa Gertrudis > Calderón de la Barca > José Esteve Mora > San Bartolomé > Sociedad > Puxmarina > Madre de Dios > Gran Vía Escultor Salzillo (paso emergencia) > Madre de Dios Pascual > Jara Carrillo > San Pedro > 22.10 Iglesia de San Pedro

Pasos DEJAD QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN A MÍ. Francisco Liza Alarcón. 2009. 36 estantes. ARREPENTIMIENTO Y PERDÓN DE SANTA MARÍA MAGDALENA. Francisco Liza Alarcón y Antonio Castaño Liza. 1983-2014. 38 estantes. ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN. José Hernández Navarro. 1984-1987. 36 estantes. SAN PEDRO ARREPENTIDO. Francisco Salzillo y Alcaraz. 1780. 36 estantes. NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO DE LA PENITENCIA. Santiago Baglietto y Gierra. 1817. 34 estantes. SAN JUAN EVANGELISTA. Antonio Castaño Liza. 2017. 36 estantes. MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES. Francisco Salzillo y Alcaraz - Hacia 1756. 34 estantes. SANTÍSIMO CRISTO DE LA ESPERANZA. Francisco Salzillo y Alcaraz. 1755. 34 estantes.



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