Las cabinas insonorizadas aterrizan en las salas de estudio del municipio de Murcia

Las primeras cabinas insonorizadas llegan a las salas de estudio del municipio de Murcia. Dos de estas cabinas se instalarán en Ronda Sur y otra Beniaján, aunque la intención de la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía, que dirige Belén López, es extenderlas por toda la red municipal.

Desde el Ayuntamiento destacan que estas instalaciones responden a las nuevas necesidades académicas y facilitan el estudio intensivo y la preparación de oposiciones, pues permiten a los usuarios repasar en voz alta y cantar temas sin generar molestias al resto de estudiantes.

Con una inversión de 15.639 euros, las cabinas seleccionadas corresponden al modelo Domus S, "ampliamente utilizado en bibliotecas, centros de estudio y espacios académicos por su capacidad de insonorización, ergonomía y diseño compacto", resaltaron desde el Consistorio.

Características

Estas cabinas cuentan con unas dimensiones de 230 de altura, 107 centímetros de ancho y 99 de fondo, y ocupan poco más de un metro cuadrado de superficie.

El sistema de aislamiento acústico, además de minimizar la transmisión de sonido, generan un entorno acústico estable y silencioso, "adecuado para la lectura intensiva, el estudio prolongado, la memorización de contenidos y la práctica oral de temas", concretaron desde la Concejalía de Educación.

Dentro de las cabinas los estudiantes contarán con un estante de trabajo, con espacio suficiente para ordenador portátil, apuntes y material de estudio, y con un taburete alto con asiento acolchado y forrado.

Los espacios cuentan con un estante de trabajo, un taburete, puertos de carga y ventilación

Las cabinas cuentan también con un sistema de ventilación que renueva completamente el aire cada minuto, iluminación LED integrada y un sistema de conectividad compuesto por dos tomas de corriente universales y puertos de carga USB-A y USB-C.

Además, disponen de base con ruedas y niveladores que permiten moverlas de sitio sin necesidad de desmontarlas.

Arranque

Las primeras cabinas se instalarán en las dos salas de estudio municipales con mayor demanda por parte de los estudiantes: la de Ronda Sur, que contará con dos cabinas, y la de Beniaján, donde se instalará una tercera.

La sala de estudio de Ronda Sur ofrece 232 puestos y cerca de 180.000 personas estudiaron en este espacio el pasado año 2025, con una media diaria de 750 usuarios.

Por su parte, la instalación de Beniaján tiene 84 puestos de estudio y durante el año 2025 superó los 20.000 usuarios, con una afluencia media diaria superior a los 90 estudiantes.

Aunque Belén López destacó que se trata de un proyecto piloto y que el objetivo es ampliar este servicio a otras salas en un futuro. Asimismo, resaltó que esta iniciativa atiende a una demanda creciente entre opositores, que requieren practicar la exposición oral de temas o repasar contenidos en voz alta, algo difícil de realizar en salas de estudio compartidas.

Modernización de la red

La red municipal de salas de estudio suma 19 espacios con un total de 1.036 plazas. Estas instalaciones abren sus puertas durante todo el día y los 365 días del año, mediante tarjetas de acceso, y en 2025 cerca de 300.000 personas hicieron uso de alguna de estas instalaciones.

A las salas de estudios de Ronda Sur y Beniaján se suman las de Alquerías (70 puestos); Casillas (24 puestos); Cobatillas (20 puestos); El Raal (72 puestos); Llano de Brujas (30 puestos); Los Dolores (50 puestos); Los Garres (38 puestos); Los Martínez del Puerto (22 puestos); Rincón de Seca (30 puestos); Sangonera la Seca (50 puestos); Sangonera la Verde (44 puestos); San José de la Vega (26 puestos); Torreagüera (50 puestos); Zeneta (24 puestos).

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Asimismo, la sala de estudio de The Open Faculty está asociada a la red municipal a través de un convenio y ofrece un total de 80 plazas en horario de 8:30 a 19 horas.