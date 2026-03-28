Estas son las calles cortadas este sábado en Murcia por las procesiones

El Sábado de Pasión alberga dos procesiones en la ciudad de Murcia: la del Cristo de la Fe, que saldrá desde la Iglesia de San Francisco de Asís; y la del Santísimo Cristo de la Caridad, que lo hará desde la Iglesia de Santa Catalina.

La Gran Vía permanecerá cortada desde las 17 horas, afectando a las líneas de transporte público:

Línea C2: Permanecerá sin servicio, desde corte a Pza. Circular, hasta que vuelva a tener acceso, que continuará su ruta habitual.

Linea C1: Permanecerá sin servicio, desde corte a Pza. Circular, hasta que vuelva a tener acceso, que continuará su ruta habitual.

Linea C5: Permanecerá sin servicio, desde corte de Gran Via.

Linea R14: Modificación de linea desde corte de Gran Vía, realizará recorrido entre Plaza Circular Joven Futura. -San Basilio-Plaza Circular.

Linea R17: Modificación de linea desde corte a Alfonso X y Pza. Circular, irá desde Dr. Tapia Sanz por C/ Puerta Nueva a Ronda de Levante, donde retomará su recorrido habitual.

Linea R20: Permanecerá sin servicio, desde corte de Gran Vía.

Linea R80: Modificación de línea desde corte a Plaza Circular y Gran Via, realizará recorrido entre Paseo Florencia y Glorieta de España, y viceversa.

La Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe, cuyos nazarenos llevan túnicas de color marrón, sacará los dos pasos que componen la cofradía a partir de las 17.45 horas desde la Iglesia de San Francisco de Asís. La procesión suma un total de 2.700 metros y su duración es de 20 minutos.

Estas serán las calles que se verán afectadas:

Plaza Circular

Alfonso X el Sabio

Plaza de Santo Domingo

Trapería

Plaza Cardenal Belluga

Frenería

Sociedad

Jabonerías

Plaza de Julián Romea

Santa Clara

Enrique Villar

Plaza Santa Ana

Alfonso X el Sabio

Plaza Circular

El paso de emergencia se encuentra en la Plaza de Santo Domingo

La Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad será la encargada de la segunda procesión del día desde la Iglesia de Santa Catalina de Alejandría a partir de las 19.00 horas de la tarde. Los nueve pasos que forman esta cofradía completarán este recorrido de casi dos kilómetros que se puede contemplar en dos horas y culminará en el mismo templo en el que arranca.

Estas serán las calles que se verán afectadas:

Plaza de las Flores

Poeta Jara Carrillo

Glorieta de España

Plaza Cardenal Belluga

Trapería

Plaza Santo Domingo

Plaza Santa Ana

Plaza Romea

Calderón de la Barca

Plaza San Bartolomé

Santa Catalina

Los pasos de emergencia serán los siguientes: