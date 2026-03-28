Política
Nonduermas renueva Junta Municipal
María Carmen Bascuñana García fue designada como nueva alcaldesa pedánea
La pedanía murciana de Nonduermas renueva bastón de mando después de que los dirigentes de la anterior Junta Municipal dimitiesen en bloque el pasado mes de febrero por "desavenencias con los concejales", señaló a esta redacción Isidro Zapata Calvo, exalcalde pedáneo de Nonduermas.
Un mes después de la dimisión, se celebró el acto de constitución de la nueva Junta Municipal, en el que se formalizó la toma de posesión de sus miembros para el nuevo mandato.
Durante la sesión constitutiva, María Carmen Bascuñana García fue designada como nueva alcaldesa pedánea y presidenta de la Junta Municipal.
El acto contó con la presencia de los concejales de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, la edil de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López - Briones, y el concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera, así como de varios vecinos de la pedanía.
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