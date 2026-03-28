Seguridad
Media década a la espera de una acera en la carretera de Santa Catalina: "tengo que pasar con mi hijo discapacitado entre dos coches"
Los vecinos de la zona reclamaban esta infraestructura viaria junto a la acera que el Ayuntamiento construyó con una inversión de 44.200 euros
El Consistorio indica que la petición se ha incorporado en el plan de semaforización y mejora de la seguridad vial
Media década a la espera de una acera para llegar de forma directa a una parada de autobús en Murcia. Y, mientras, "tengo que pasar con mi hijo discapacitado entre dos coches", declaró a esta redacción Francisco Tomás Moreno, vecino de Aljucer, una de las poblaciones murcianas por las que discurre la carretera de Santa Catalina.
Los vecinos de la zona pedían la instalación de un paso de peatones, así como de una acera para facilitar el acceso a la parada de autobuses ubicada en la vía. Sin embargo, la carretera de Santa Catalina estrenó la acera el pasado 17 de marzo en el margen oeste, así como una banda de aparcamiento, pero el proyecto ejecutado se dejó en el tintero el paso de peatones.
Aunque desde el Ayuntamiento señalaron a esta redacción que la acera y el paso de peatones son actuaciones independientes y que la petición del paso de peatones semaforizado se ha incorporado en el plan de semaforización y mejora de la seguridad vial.
Cinco años de escritos
El vecino contactado por esta redacción comenzó a pedir el paso de peatones hace ya 5 años, a través de diversos escritos dirigidos tanto al Ayuntamiento como al Defensor del Pueblo, a los que ha tenido acceso este diario.
El primero de los cuatro escritos remitidos al Ayuntamiento está fechado en noviembre de 2021 y, el último, en octubre de 2024. En respuesta, el servicio de Tráfico emitió un informe en julio de 2023 en el que informó de que estaba en tramitación el expediente para instalar el paso de peatones junto a la intersección con el carril Salabosque.
Además, el servicio de Tráfico agregó al paso de peatones un semáforo y planteó reubicar la parada de autobús para adaptarla a la instalación de un carril bici en la vía. Aunque para ejecutar el paso de peatones "se estima imprescindible el desarrollo de un itinerario peatonal accesible", señala el documento, pues la vía carecía entonces de la acera inaugurada hace unas semanas.
En cuanto a las comunicaciones con el Defensor del Pueblo, han sido más recurrentes y la última se produjo hace apenas tres semanas, todavía sin respuesta.
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