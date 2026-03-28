Huerta Viva denuncia el entubamiento "sin licencia" del brazal de la Casilla en la pedanía murciana de Aljucer

La Asociación Huerta Viva denunció el entubamiento del brazal de la Casilla, ubicado en la pedanía murciana de Aljucer. Se localiza, concretamente, en el carril de los Lujanes, pudiendo acceder desde este vial.

Para detener esta obra de la que tuvieron constancia que se estaba realizando entre los días 24 y 25 de marzo, la asociación ecologista presentó un escrito por registro a la Concejalía de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia detallando esta situación.

En el documento, Huerta Viva expone que se trata de "una obra presuntamente carente de licencia". En este proceso indican que "se ha llevado a cabo trabajos de desbroce y retirada de tierra para preparación del firme, así como colocación de bloques de hormigón de modo precario siguiendo la forma del cauce, cuyos acopios están ocultando la ventana de Morales, donde inicia este tramo junto al carril Lujanes, hasta su conclusión en el carril Pepines".

También subrayan que "después de meses sin este tipo de actuaciones, volvemos a padecerlas además sin ningún motivo puesto que se encuentran en un lugar que no presenta tránsito ni molestias a colindantes al ser en su mayoría huertos".

Por otro lado, destacan que la realización de esta obra "sin proyecto previo genera el empleo de materiales precarios y sin armadura y su colocación de manera inestable, lo que originará derrumbamientos en el futuro". Asimismo, recuerdan que la nueva Ordenanza Reguladora de la Red de Regadío de la Huerta de Murcia prohíbe la contención de los cauces mediante bloques de hormigón o cualquier otra construcción de materiales precarios.

Además, reclaman que la ordenanza que blinda la seguridad de las Acequias Mayores de la Aljufía y la Alquibla, que son Bien de Interés Cultural (BIC), y las acequias menores, afecte también a "todos los canales con toponimia propia deberían de protegerse por su carácter cultural y etnográfico y seguir los dictámenes del Plan General de Ordenación Municipal (PGOU) que pretende proteger los cauces según su epígrafe 9.1.3".

Por estas razones solicitan "la revisión de la obra, su paralización inmediata y su restitución en caso de carecer de licencia", ya que temen que "sentado este precedente, dichos canales que quedarán sin protección, y están a merced de desaparecer por el paso del tiempo y la falta de sensibilidad de algunas personas hacia el patrimonio".

Por su parte, el Ayuntamiento de Murcia responde que "ante la consulta recibida, se informa de que, una vez dicha petición sea formalmente trasladada a la concejalía competente, se procederá, como es habitual, a la correspondiente inspección técnica".

Asimismo, detallan que "se iniciarán y tramitarán todos los procedimientos administrativos pertinentes con el fin de verificar que la obra o intervención realizada cumple con la normativa vigente y se está ejecutando correctamente". Por último, confirman que el Consistorio actuará "como en todos los casos, con rigor, transparencia y conforme a la legalidad".