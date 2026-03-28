Semana Santa Murcia
Este es el horario y recorrido de las dos procesiones del Sábado de Pasión en Murcia
El titular de la Caridad desfila este año con una reliquia del beato Mosén Sol
Raúl Guinea
El 28 de marzo, desde la Iglesia de San Francisco de Asís, pasando por Santo Domingo, Alfonso X el Sabio y la Redonda, comenzará la primera de las dos procesiones programadas para el Sábado de Pasión de la Semana Santa de Murcia.
La Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe, cuyos nazarenos llevan túnicas de color marrón, sacará los dos pasos que componen la cofradía a partir de las 17.45 horas desde la Iglesia de San Francisco de Asís. La procesión suma un total de 2.700 metros y su duración es de 20 minutos.
El primer paso que compone la cofradía es el de Santa María de los Ángeles (2014, 24 estantes) de Antonio Jesús Yuste Navarro. La Madre de Dios estrena en esta ocasión un estandarte realizado en el taller de Antonio José Egea, en Caravaca de la Cruz.
El segundo paso, atribuido a Antonio Fernandez Dorrego, es el del Santísimo Cristo de la Fe (1959, 40 estantes).
La Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad será la encargada de la segunda procesión del día desde la Iglesia de Santa Catalina de Alejandría a partir de las 19.00 horas de la tarde. Los nueve pasos que forman esta cofradía completarán este recorrido de casi dos kilómetros que se puede contemplar en dos horas y culminará en el mismo templo en el que arranca.
Este año, la cofradía ha incorporado numerosas novedades, entre las que destacan la nueva figura de Poncio Pilato en el Paso La Coronación de Espinas y que ha sido realizado por el escultor José Antonio Hernández Navarro y el estreno de un trono del Cristo de la Caridad, realizado por Arturo Serra Gómez. Además, tanto los penitentes infantiles como las hermandades estrenarán cien cazoletas.
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